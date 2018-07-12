الحكومة توافق على قرار الرئيس بالعفو عن محكوم عليهم فى ذكرى ثورة يوليو

كتبت هند مختار

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالعفو عن باقى العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بالعيد السادس والستين لثورة 23 يوليو المجيدة.