الرئيسية أخبار عاجلة الحكومة توافق على قرار الرئيس بالعفو عن محكوم عليهم فى ذكرى ثورة يوليو الخميس، 12 يوليه 2018 04:43 م الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء كتبت هند مختار إضافة تعليق وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالعفو عن باقى العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بالعيد السادس والستين لثورة 23 يوليو المجيدة. إضافة تعليق موضوعات متعلقة.. رئيس الوزراء يفوض وزير التنمية المحلية لمباشرة بعض اختصاصاته بقانون الإدارة المحلية الحكومة توافق على تيسيرات جديدة للمتعثرين فى سداد الدمغة والضريبة على الدخل مجلس الوزراء ثورة 23 يوليو مصر اخبار مصر "س & ج".. كل ما تريد معرفته عن آخر تطورات حادث "أطفال المريوطية" تعرف على أسعار بيع سجائر الشرقية للدخان قبل وبعد الزيادة كأس العالم 2018.. كرواتيا "هايصة" وإنجلترا "لايصة" بعد ماراثون لوجنيكى "فيديو" ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية الجيش الليبى ينتصر .. حفتر يقرر استئناف تصدير البترول من الموانئ النفطية بعد تحريرها.. المؤسسة الوطنية للنفط فى طرابلس تشكر المشير و رئيس مجلس النواب وتعلن رفع حالة القوى عن منطقة الهلال النفطى مخطط الزمالك للتخلص من صداع الكبار "البيع أو التجميد".. الأبيض يفتح الباب لرحيل شيكا وحامد وكهربا والشناوى شرط العرض المناسب.. البقاء يعنى التجديد أو الجلوس على الدكه.. عدم الاستمرار الحل الأنسب لكل الأطراف لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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