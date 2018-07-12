الحكومة تقرر تشكيل لجنة عليا لتنظيم المهرجانات والاحتفالات برئاسة وزيرة الثقافة

كتبت هند مختار

أصدر الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرار رقم 1238 لسنة2018، بتشكيل لجنة عليا دائمة لتنظيم إقامة المهرجانات والاحتفالات برئاسة وزيرة الثقافة، وعضوية ممثلى بعض الوزارات.

وتضمنت المادة الأولى المنشورة في الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم الخميس، يقصد بالمهرجانات أو الاحتفالات "الكرنفالات"، في تطبيق أحكام هذا القرار جميع الفعاليات الثقافية والفنية ذات الطابع الاحتفالى سواء كانت دولية أو محلية، التي تقيمها الجهات الحكومية أو غير الحكومية ، بغرض تنمية الإبداع والحفاظ علي الهوية الثقافية المصرية بروافدها الحضارية المتنوعة، وتهدف إلي تعزيز التنمية الثقافية والاقتصادية والاجتماعية المستدامة وتفعيل التبادل الثقافي بين مصر ودول العالم.

وجاءت في المادة الثانية من القرار، لا يجوز أو إقامة مهرجان أو احتفال إلا بعد الحصول على ترخيص من وزارة الثقافة عقب التنسيق مع الجهات المعينة في الدولة.

وفي المادة الثالثة، تشكل لجنة عليا دائمة لتنظيم إقامة المهرجانات والإحتفالات برئاسة وزير الثقافة وعضوية كل من ممثل عن كل من وزارات الخارجية والداخلية والمالية والسياحة والأثار والطيران المدنى، والشباب والرياضية والتنمية المحلية، يختاره الوزير المختص على ألا يقل المستوى الوظيفي له عن العالية، وممثل عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء يختار الأمين العام، ورؤساء النقابات الفنية والأدبية، وعدد مناسب من الخبراء في المجالات الثقافية والفنية المختلفة من غير العاملين علي ادارة المهرجانات والإحتفالات يختارهم وزير الثقافة.

وإلي نص القرار: