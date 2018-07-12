التعليم العالى: تعيين وائل محمد حسنين الشاعر عميدا لطب بنى سويف

أعلن د. خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، عن صدور قرار جمهورى بتعيين د. وائل محمد حسنين الشاعر، عميدا لكلية الطب البشرى جامعة بنى سويف.

جاء ذلك فى بيان صحفى للمركز الإعلامى لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى.