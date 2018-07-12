الرئيسية تقارير مصرية التعليم العالى: تعيين وائل محمد حسنين الشاعر عميدا لطب بنى سويف الخميس، 12 يوليه 2018 09:33 م خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي إضافة تعليق أعلن د. خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، عن صدور قرار جمهورى بتعيين د. وائل محمد حسنين الشاعر، عميدا لكلية الطب البشرى جامعة بنى سويف. جاء ذلك فى بيان صحفى للمركز الإعلامى لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى. إضافة تعليق موضوعات متعلقة.. صور.. تفاصيل أول كلية لتخريج أخصائى "علوم ذوى الاحتياجات الخاصة" بجامعة بنى سويف تعرف على قواعد وشروط قبول الطلاب المكفوفين والمعاقين بجامعة بنى سويف 7 شروط للتحويل لكلية التربية الرياضية جامعة بنى سويف.. تعرف عليها جامعة بني سويف كلية الطب البشري خالد عبد الغفار "س & ج".. كل ما تريد معرفته عن آخر تطورات حادث "أطفال المريوطية" تعرف على أسعار بيع سجائر الشرقية للدخان قبل وبعد الزيادة كأس العالم 2018.. كرواتيا "هايصة" وإنجلترا "لايصة" بعد ماراثون لوجنيكى "فيديو" ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية الجيش الليبى ينتصر .. حفتر يقرر استئناف تصدير البترول من الموانئ النفطية بعد تحريرها.. المؤسسة الوطنية للنفط فى طرابلس تشكر المشير و رئيس مجلس النواب وتعلن رفع حالة القوى عن منطقة الهلال النفطى مخطط الزمالك للتخلص من صداع الكبار "البيع أو التجميد".. الأبيض يفتح الباب لرحيل شيكا وحامد وكهربا والشناوى شرط العرض المناسب.. البقاء يعنى التجديد أو الجلوس على الدكه.. عدم الاستمرار الحل الأنسب لكل الأطراف لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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