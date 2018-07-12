التضامن:فتح التقدم لمنح التعليم الفنى بالنظام المزدوج لأبناء مؤسسات الرعاية

كتب مدحت وهبة

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعى عن فتح الباب للتقدم لمنح التعليم الفنى بالنظام المزدوج لأبناء دور مؤسسات الرعاية وأنه يشترط أن يكون التلميذ أو التلميذة المتقدم للمنح والتى يبلغ عددها 20 منحة، مقيماً بدار رعاية وحاصل على الشهادة الإعدادية لعام 2018 وبنسبة نجاح لا تقل عن 60%، وأنه لا يزيد سنة عن 18 سنة ويُشهد له بحسن السلوك، وأن من أهم الامتيازات التى يحصل عليها الفائزون بالمنحة الحصول على مكافأة شهرية طوال فترة الدراسة بحد أدنى ٤٠٠ جنية برعاية منتدى التدريب والتعليم وتأمين على الحياة وتأمين صحى بالإضافة إلى الحصول على دورات لغة ألمانية لمدة عام ونصف برعاية المركز الثقافى المصرى الألمانى وكتب اللغة الألمانية وفى ختام فترة الدراسة يُمنح المتدرب شهادات معتمدة.



أكدت سمية الألفى رئيس الإدارة المركزية لقطاع الرعاية بوزارة التضامن الاجتماعى أن ملف رعاية الأطفال والشباب الأيتام من أولويات العمل وأن الوزارة تولي اهتماماً خاصاً بالفئات الأكثر احتياجاً كالمعاقين والمسنين والأيتام لأنهم جزء من أبناء مصر واستثماراً للمستقبل، وأكدت أن العالم قد تغير فى الفترة الأخيرة ولم يعد الاهتمام بالشهادات العلمية التى يتم الحصول عليها لكن بما يجيد الفرد عمله والنجاح فيه.



وأوضحت سحر مشهور مستشار قطاع الرعاية الاجتماعية بالوزارة أهمية دور المجتمع المدنى خاصة الجمعيات التنموية التى ترعى اتجاه بناء القدرات والاستثمار البشرى بديلاً عن منح المساعدات كوسيلة مثلى لتغيير الحياة، لافتة إلى أن المفهوم العام للتعليم الفنى المزدوج وهو يجمع بين الدراسة النظرية والتطبيق العملى، حيث يتم تدريب التلميذ فى أماكن العمل والإنتاج كالمصنع، فندق أو مزرعة مما يسمح له باكتساب المهارات العملية التى يحتاجها سوق العمل بفضل التدريب على أحدث الآلات التكنولوجية الحديثة بالمصانع.





وأكد المهندس محمود عبد اللطيف مدير الإدارة العامة للتعليم المزدوج بوزارة التربية والتعليم على دعم الوزارة للتعليم الفنى المزدوج وأهميته التى تكمن فى ارتباط الطالب بسوق العمل وفقاً لدارسات دقيقة وأكد أن مجالات العمل تشمل المجال الصناعى والزراعى والتجارى والفندقى ويخضع الطالب لعدة معايير وفقاً لمجموعة منها اجتياز اللياقة الصحية والبدنية المناسبة للتخصص الذى اختاره، وأن من مميزات التعليم الفنى المزدوج أن الطالب بعد حصوله على دبلوم يحق له إما العمل بالشركة أو المصنع أو الالتحاق بالجامعات.



