البحرين تحتفى بأول امرأة تنفذ طلعة جوية بطائرة حربية من نوع "هوك"

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أعلنت البحرين عن إنجاز غير مسبوق للمرأة البحرينية، تمثل فى تنفيذ أول سيدة بحرينية طلعة جوية بطائرة حربية، حسبما ذكرت شبكة روسيا اليوم نقلا عن وكالة الأنباء البحرينية.

وشهد الطلعة رئيس الوزراء الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، التى قادتها حفيدته، الملازم ثانى طيار الشيخة عائشة بنت راشد آل خليفة.

وأوضحت الوكالة أن عائشة بنت راشد آل خليفة أقلعت بطائرة حربية قتالية من طراز "هوك" من قاعدة الشيخ عيسى الجوية صباح أمس، واستمرت الطلعة الجوية لمدة ساعة واحدة.

ووصف رئيس الوزراء البحرينى الطلعة الجوية التى نفذتها عائشة بنت راشد بطائرة حربية بأنها حدث فريد وإنجاز مشهود "يجسد العزيمة وروح التحدى لدى المرأة البحرينية والإصرار على خدمة الوطن والذود عنه فى أشد المجالات صعوبة".

وأكد فى هذا السياق، المشير الركن خليفة بن أحمد آل خليفة، القائد العام لقوة دفاع البحرين، أن الشيخة عائشة "سجلت إنجازا فى تاريخ سلاح الجو الملكى البحريني".