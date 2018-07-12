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الخميس، 12 يوليه 2018 08:03 م
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"الاستزراع السمكى" يتصدر مباحثات وزير الزراعة مع برنامج الغذاء العالمى

الخميس، 12 يوليه 2018 07:04 م
"الاستزراع السمكى" يتصدر مباحثات وزير الزراعة مع برنامج الغذاء العالمى الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضى
كتب عز النوبى
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أكد الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، على أهمية الدور الذى يقوم به برنامج الغذاء العالمى فى مصر للمساهمة فى دعم ومساعدة صغار المزارعين، وذلك فضلا عن الخدمات التى يقدمها على المستوى العالمى لأكثر من 80 مليون شخص فى أكثر من 80 دولة.
 
جاء ذلك خلال لقاءه لبعثة البرنامج بديوان وزارة الزراعة، حيث ضمت البعثة "ستنلاك سامكنج" كبير مدراء التنسيق الاستراتيجية والدعم بالمكتب الرئيسى بروما، والدكتور "مينغستاب هايل" الممثل الإقليمى والمدير القطرى لبرنامج الأغذية العالمى فى مصر، و"أمانى جمال الدين" القائم بأعمال مدير البرنامج، كما حضر اللقاء الدكتور هشام علام المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية.
 
وأشار أبوستيت إلى أن برنامج الغذاء العالمى يعد هو المنظمة الإنسانية الرائدة فى مجال مكافحة الجوع فى العالم، وتوفير المساعدات الغذائية فى حالات الطوارئ، والعمل مع المجتمعات المحلية من أجل تحسين التغذية وبناء القدرة على الصمود.
 
وأعرب أبوستيت عن رغبته فى تكثيف التعاون المشترك بين الوزارة والبرنامج، لافتاً إلى أهمية التركيز على أن يشمل التعاون عدداً من المجالات، على رأسها استخدام الطاقة البديلة ومعالجة ملوحة المياه، وكفاءة الرى واستخدام النظم المتطورة، التوسع فى مشروعات الاستزراع السمكى، وتنمية سلاسل القيمة المضافة للمحاصيل عالية القيمة، فضلاً عن دعم صغار المزارعين والكشف عن الجودة لتصدير الخضر والفاكهة، وإنتاج أصناف تتماشى مع الظروف الجوية المختلفة.
 
ومن جهته، قال "ستنلاك سامكنج"، أنه من المقرر إنشاء مكتب ميدانى لبرنامج الغذاء العالمى بمحافظة الأقصر، حيث يتم من خلاله العمل على وضع الخبرات للمشاركة فى تنمية المزارع الصغير ودعم الجمعيات الزراعية التعاونية، من خلال عدد من المشروعات التى يتم تنفيذها بالمحافظة.

 


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