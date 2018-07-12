الإسكان: الانتهاء من تنفيذ نصف مليون وحدة سكنية بحلول مارس 2019

كتب إبراهيم حسان

أكد المهندس صلاح حسن رئيس الجهاز التنفيذى لمشروعات الإسكان الاجتماعى، الانتهاء من تنفيذ 500 ألف وحدة سكنية بحلول مارس 2019، مشيرا إلى أن 282 ألف وحدة تم الانتهاء منهم على الأرض فعليا حتى الآن.

وأضاف حسن، خلال حواره مع الإعلامى حمدى رزق، ببرنامج "نظرة" المذاع عبر قناة صدى البلد، أنه يتم حاليا التجهيز لإسناد تنفيذ 120 ألف وحدة سكنية لشركات المقاولات، بمدن " أكتوبر، بدر، 15 مايو، العاشر من رمضان"، موضحا أن 700 ألف مواطن تقدموا لحجز وحدات سكنية للإعلانات الـ 9 للإسكان الاجتماعى، مبينا أن هناك شركات متعددة للاستعلام عن المواطنين المتقدمين لحجز الوحدات السكنية.