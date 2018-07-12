اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الخميس

يقدم "اليوم السابع" لقرائه خدمة "اعرف كل حاجة فى دقيقة"، والتى تتضمن حصادا مختصرا لأهم وأبرز الأحداث فى شتى المجالات الإخبارية منها العربية والعالمية والاقتصادية والفنية والرياضية.
التعليم تعلن نتيجة الثانوية العامة.. وفتح باب التظلمات على النتيجة الأحد المقبل ولمدة شهر.. و"اليوم السابع" ينشر النتيجة
ارتفاع أسعار السجائر بين جنيه ونصف و4 جنيهات.. والمعسل 10%.. كليوباترا بأنواعها بـ16 جنيها وسوبر بـ18 جنيها
الأمن يرفض زيادة عدد الجماهير فى مباراة الأهلى بدورى الأبطال لـ25 ألفا.. وتاونشيب يصل القاهرة 15 يوليو
إضافة تعليق
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة