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الخميس، 12 يوليه 2018 11:24 م
خالد صلاح
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اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الخميس

الخميس، 12 يوليه 2018 10:25 م
اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الخميس اعرف كل حاجة
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يقدم "اليوم السابع" لقرائه خدمة "اعرف كل حاجة فى دقيقة"، والتى تتضمن حصادا مختصرا لأهم وأبرز الأحداث فى شتى المجالات الإخبارية منها العربية والعالمية والاقتصادية والفنية والرياضية.
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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