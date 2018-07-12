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الخميس، 12 يوليه 2018 06:20 م
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إحالة عامل للجنايات قتل شقيقه بعد تعاطيه مخدر الإستروكس

الخميس، 12 يوليه 2018 04:55 م
إحالة عامل للجنايات قتل شقيقه بعد تعاطيه مخدر الإستروكس جثة- أرشيفية
كتب كريم صبحى
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أمرت نيابة أول مدينة نصر ،بإحالة عامل لمحكمة الجنايات بتهمة قتل شقيقه لمعاتبته على تعطيه مخدر "الاستروكس" .

واعترف المتهم فى التحقيقات بارتكابه للواقعة، وقال إنه كان تحت تأثير تعاطى مخدر "الاستروكس" ولم يقصد قتل شقيقه، مشيرا إلى أن سبب المشاجرة هو أن المجنى عليه دائم معاتبته وتوبيخه بسبب تعاطيه المخدرات ومطالبته الدائمة له بالابتعاد عن أصدقاء السوء.

تعود  تفاصيل الواقعة بتلقى قسم شرطة أول مدينة نصر، إخطارا من المستشفى بوصول عامل جثة هامدة إثر إصابته بطعن فى الرقبة، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة وتبين من التحريات والتحقيقات أن المتهم مدمن مخدرات.

وكشفت التحريات أن المجنى عليه كان يعاتب شقيقه المتهم بسبب تعاطيه مخدر الاستروكس، وكان ينصحه بالابتعاد عن المخدرات، ولكنه لم يستجب، وفى يوم الحادث نشبت مشادة كلامية بين المتهم وشقيقه بسبب شرائه المخدرات، تطورت إلى تشابك بالأيدى أخرج على إثرها المتهم مطواة وذبح بها شقيقه، وتم القبض عليه، وإحالته للنيابة التى تباشر التحقيق معه.


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