أهم 10 بوستات.. هاشتاج نتيجة الثانوية العامة يتصدر تويتر

كتبت نورهان حسن

تنوعت مشاركات مشاهير الفن والسياسة والرياضة، عبر وسائل التواصل الاجتماعى المختلفة، اليوم الخميس، نرصدها لكم فى أهم 10 بوستات.

1. هاشتاج نتيجة الثانوية العامة يتصدر تويتر





الثانوية العامة

2. جون كاسن: مصر وبريطانيا يواجهان نفس التحديات فى الأمن البحرى ومكافحة الإرهاب



3. راغب علامة يقترح على رئيس حكومة لبنان إعفاء السيارات الصديقة للبيئة من الجمارك





راغب علامة

4. صور.. وزير الخارجية يشارك فى اجتماع المجموعة الدولية حول سوريا ببروكسل







5. جدو: حصلت على 86% فى الثانوية العامة وكنت أدبى







6. المحامى طارق جميل سعيد يعلن زواجه من منة حسين فهمى



7. سامح حسين يسترجع ذكريات مشروع التخرج بصورة قديمة.





سامح حسين

8. محمد الننى يحتفل بعيد ميلاده: "الفرحة وسط أهلك متساويش كنوز الدنيا"





محمد الننى

9. شاهد.. محمد رمضان يوجه رسالة لغير الموفقين فى الثانوية العامة



رسالتي لأخواتي الأولاد والبنات طلبة #الثانوية_العامة pic.twitter.com/YnWRhqb2nO — Mohamed Ramadan (@Mohamed_Ramadan) ١٢ يوليو ٢٠١٨