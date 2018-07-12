ألمانيا تحظر أنشطة "العثمانيين الألمان" التركية: خطر على الأمن والسلم العام

كتب: أحمد علوى

أعلن وزير الداخلية الألمانى هورست سيهوفر، حظر كل فعاليات جماعة "العثمانيين الألمان" التركية، والتى تصفها ألمانيا بأنها غير مرغوب فيها وتشكل خطرا على السلام الاجتماعى والأمن العام والحقوق الفردية فى البلاد بحسب السلطات الألمانية، التى حظرت المنظمة فى إطار التصدى لجرائمها المرتكبة من قبل أعضائها.

ووفقاً لموقع "آر جى إينفو" المعنى بالشئون التركية، هناك العديد من الوثائق والتسجيلات الصوتية التى تناولتها وسائل الإعلام الألمانية تشير إلى تقديم عضو حزب العدالة والتنمية الحاكم فى تركيا متين كولونك، دعما ماليا للعثمانيين الأتراك بتعليمات من أردوغان، وتم من خلال هذه الأموال شراء أسلحة، حيث أزاح الستار عن اقتراب أعضاء هذه الجماعة من نظام أردوغان.