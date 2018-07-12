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"أش أ": تفكيك شبكة تمويل إيرانية فى دولة الإمارات

الخميس، 12 يوليه 2018 11:40 م
"أش أ": تفكيك شبكة تمويل إيرانية فى دولة الإمارات الشرطة الإماراتية - أرشيفية
(أ ش أ)
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أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية أنها نجحت، بالتعاون مع دولة الإمارات، فى تفكيك شبكة لصرف العملة كانت تنقل ملايين الدولارات إلى فيلق القدس التابع للحرس الثورى الإيراني.

وقالت وكيلة وزارة الخزانة الأميركية لشؤون الإرهاب والمخابرات المالية سيجال مانديلكر، فى تصريحات أوردتها قناة (الحرة) الأمريكية اليوم الخميس، إن شركات صرافة استخدمت النظام المالى الإماراتى لنقل أموال إلى خارج إيران ثم تحويلها إلى دولارات أمريكية لتستخدمها جماعات تدعمها إيران فى المنطقة.

وأضافت مانديلكر أن الشبكة التى كان يديرها مسؤولون كبار فى البنك المركزى الإيرانى زورت وثائق واستخدمت شركات وهمية ستارا لمعاملاتها.

وتجرى مانديلكر حاليا جولة فى منطقة الخليج العربى زارت خلالها ، إضافة الى الإمارات ، السعودية والكويت لحشد الدعم لمساعى الولايات المتحدة للضغط على إيران ، بعد إنسحاب واشنطن من الاتفاق النووى وإعادة فرض عقوبات على طهران.

 


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تفكيك شبكة تمويل إيرانية فى دولة الإمارات

شبكة تمويل إيرانية

الإمارات

امريكا




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