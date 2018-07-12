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الخميس، 12 يوليه 2018 04:40 م
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أجهزة الأمن تضبط 187 قضية مخدرات فى حملات بمختلف المحافظات خلال 24 ساعة

الخميس، 12 يوليه 2018 02:54 م
أجهزة الأمن تضبط 187 قضية مخدرات فى حملات بمختلف المحافظات خلال 24 ساعة مخدرات - أرشيفية
كتب دينا الحسيني - تامر البطريقى
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تمكنت الأجهزة الأمنية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملات أمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى بكافة محافظات الجمهورية خلال 24 ساعة، من ضبط قضايا المخدرات " 187  قضية مخدرات"، تنوعت ما بين "  12.460 كيلو جرام بانجو،  7.232 كيلو جرام حشيش، 1.627 كيلو جرام هيروين،  205 جرام فودو، 875 جرام الاستروكس، 8390 قرص مخدر .

كما تم ضبط " 3  تشكيلات عصابية ضموا  6 متهمين، ارتكبوا 14 حادث سرقة متنوعة، وضبط سجين هارب، و52 متهما هارب مطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضايا، و18 مراقبين هاربين، و12 متهما لقيامهم بارتكاب أعمال البلطجة وحوادث السرقات بالإكراه، وتنفيذ  75733 حكم قضائى متنوع تضمن " 290  حكم جناية،  21319  حكم حبس جزئى،  4024 حكم حبس مستأنف،  41631  حكم غرامة ، 8469  حكم مخالفة، فيما تم   ضبط  717  دراجة نارية مخالفة ، و ضبط 6  سيارات،13 دراجة نارية مُبلغ بسرقتهم.


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