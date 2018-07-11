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الأربعاء، 11 يوليه 2018 09:34 ص
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5 معلومات تشرح كيفية ترشيد استهلاك مياه الرى

الأربعاء، 11 يوليه 2018 08:00 ص
5 معلومات تشرح كيفية ترشيد استهلاك مياه الرى رى الأراضى - أرشيفية
كتبت أسماء نصار
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أعلنت وزارة الموارد المائية والرى عن محاور خطتها لترشيد استهلاك المياه فى كل القطاعات المستخدمة لها، وعلى رأسها القطاع الزراعى، الذى يستهلك نحو 85% من موارد مصر المائية.
 
وفى التقرير التالى نوضح كيفية رى الأراضى الزراعية، فى إطار خطة ترشيد الاستهلاك التى يتم تنفيذها، دون هدر أى قطرة مياه.
 

1- رى الأراضى ليلاً حتى تستهلك كميات أقل من المياه.

2- زراعة المحاصيل التى تستهلك كميات قليلة من المياه.

3- تسوية الأرض حتى تأخذ المياه على قدر احتياجها فقط.

4- الالتزام بالرى فى الدور وعلى قدر الاحتياج فقط وعدم أخذ حق الغير.

5- الالتزام بنظم الرى الحديثة فى الأراضى الجديدة.

 

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