5 معلومات تشرح كيفية ترشيد استهلاك مياه الرى

كتبت أسماء نصار

أعلنت وزارة الموارد المائية والرى عن محاور خطتها لترشيد استهلاك المياه فى كل القطاعات المستخدمة لها، وعلى رأسها القطاع الزراعى، الذى يستهلك نحو 85% من موارد مصر المائية.

وفى التقرير التالى نوضح كيفية رى الأراضى الزراعية، فى إطار خطة ترشيد الاستهلاك التى يتم تنفيذها، دون هدر أى قطرة مياه.

1- رى الأراضى ليلاً حتى تستهلك كميات أقل من المياه.

2- زراعة المحاصيل التى تستهلك كميات قليلة من المياه.

3- تسوية الأرض حتى تأخذ المياه على قدر احتياجها فقط.

4- الالتزام بالرى فى الدور وعلى قدر الاحتياج فقط وعدم أخذ حق الغير.