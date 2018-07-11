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الأربعاء، 11 يوليه 2018 01:04 م
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وزير النقل يشهد الانتهاء من تطوير أول عربة سكة حديد ضمن عقد تطوير 200 عربة

الأربعاء، 11 يوليه 2018 12:12 م
وزير النقل يشهد الانتهاء من تطوير أول عربة سكة حديد ضمن عقد تطوير 200 عربة الدكتور هشام عرفات وزير النقل والمواصلات - أرشيفية
رضا حبيشى
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أجرى اليوم الدكتور هشام عرفات وزير النقل يرافقه الفريق عبدالعزيز سيف الدين رئيس الهيئة العربية للتصنيع جولة تفقدية بمصنع سيماف  ، حيث شاهد الوزير الانتهاء من تطوير وتحديث وإعادة تأهيل أول عربة درجة ثالثة عادية  ضمن العقد  الموقع  بين هيئة السكك الحديدية ومصنع  سيماف لتطوير عدد200 عربة  تخدم على خطوط الضواحى بإجمالى 450 مليون جنيه.
 
صرح وزير النقل أن المرحلة الأولى من هذا التعاقد تشمل 30 عربة على أن يتم تطوير العربات الأخرى تباعا خلال ستة أشهر  هي مدة التعاقد ويتم إدخال العربات فور الانتهاء منها لخدمة المواطن مشيرا إلى أن هناك تطويرا وتحديثا كبيرا يشمل كافة عناصر مرفق السكك الحديدية الذي يخدم ملايين الركاب يوميا حيث سيتم قريبا اعلان  الفائز بتصنيع وتوريد الـ1300 عربة جديدة للركاب  في صفقة هي الاضخم في تاريخ السكك الحديدية بالاضافة الى انه في العام الماضي تم التعاقد على توريد 100 جرار جديد مع شركة جنرال إليكتريك مع إعادة تأهيل 81 جرارًا ومقرر أن تدخل الخدمة تباعا العام القادم، وكذلك الحصول على تمويل من البنك الاوربي لإعادة الاعمار والتنمية 100 جرار أخرى، إضافة إلى تطوير المزلقانات والمحطات وتجديد البنية الأساسة وتحديث وتطوير نظم الإشارات.
 
وأضاف الدكتور هشام عرفات، أنه إلى جانب الاهتمام بتطوير عربات نقل الركاب فهناك اهتماما كبيرا بتدعيم الهيئة القومية لسكك حديد مصر بعربات بضائع جديدة حيث سيتم تدعيم هذا القطاع بنحو 800 عربة بضائع جديدة خلال الفترة القادمة (المرحلة الأولى شملت التعاقد في شهر يونيو 2018  على تصنيع  وتوريد 140 عربة سكة حديد لنقل البضائع،بإجمالي تكلفة 445 مليون جنيه، بين هيئة السكك الحديدية ومصنع سيماف.
 

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