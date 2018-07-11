video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 11 يوليه 2018 01:04 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

وزير الزراعة يستقبل بعثة الصندوق الدولى للتنمية الزراعية "ايفاد"

الأربعاء، 11 يوليه 2018 12:06 م
وزير الزراعة يستقبل بعثة الصندوق الدولى للتنمية الزراعية "ايفاد" جانب من اللقاء
كتب عز النوبى
إضافة تعليق

أكد الدكتور عز الدين أبو ستيت،وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على أهمية الدور الذي يقوم به الصندوق الدولى للتنمية الزراعية فى مصر، من خلال المشروعات التي يقدمها في مجالات محاربة الفقر وتحسين الدخل لصغار المزارعين ورفع مستواهم الاقتصادى والاجتماعى.

جاء ذلك خلال لقائه والدكتور عبد الكريم سما المدير القطرى لبرنامج التعاون  للايفاد مع مصر، والدكتورة دينا صالح المدير الجديد لمكتب الايفاد الأقليمى مع مصر، بديوان وزارة الزراعة، كما حضر اللقاء الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، والدكتور هشام علام المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية.

 

 وأكد وزير الزراعة على عمق العلاقة بين مصر والصندوق، معرباً عن أن الوزارة ستقدم كافة أشكال الدعم للدكتورة دينا صالح في مهمتها الجديدة، كذلك ستعمل على تذليل كافة الاجراءات المطلوبة لإنشاء ونجاح المكتب الأقليمى للصندوق  فى مصر.

وأستعرض الجانبان خلال اللقاء المشروعات المشتركة التي يتم تنفيذها في مصر، والتي تشمل مشروع تطوير الري الحقلي بالاراضى القديمة، ومشروع تعزيز القدرات التسويقية لصغار المزارعين، فضلاً عن مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة وتحسين سبل المعيشة .

وأشار أبو ستييت الى اهمية الأخذ فى  الأعتبار عدد من  التوجهات للمشروعات الجديدة، ومنها: استخدام الطاقة البديلة ومعالجة ملوحة المياه، التوسع فى مشروعات الأستزراع السمكى، تنمية سلاسل القيمة لتعظيم المنتجات، وتشجيع  صغارالمصدرين، فضلاً عن الإهتمام بالمشروعات البحثية لأستخدام التقنيات الحديثة والمقاومة الحيوية والصوب الزراعية.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الزراعة: حملات إرشادية مكثفة على مزارع الخضراوات تجنبا لمخاطر درجات الحرارة

فيديو.. وزير الزراعة: الشركات المنتجة سبب أزمة أسعار الأسمدة

وزارة الزراعة

التنمية الزراعية

المشروعات البحثية

الاستزراع السمكى معالجة ملوحة المياه




لا تفوتك
التعليم: 74% نسبة النجاح العامة فى نتيجة الثانوية العامة

التعليم: 74% نسبة النجاح العامة فى نتيجة الثانوية العامة

بالأرقام.. 55% نسب تنفيذ المرحلة الثالثة لـ"دار مصر".. و"العبور" فى المقدمة

بالأرقام.. 55% نسب تنفيذ المرحلة الثالثة لـ"دار مصر".. و"العبور" فى المقدمة

كيف تكشف الداخلية غموض مقتل أطفال الهرم؟.. بلاغات الحرائق تحدد مكان ارتكاب الجريمة.. الـ"dna" يحدد درجة القرابة بين الضحايا.. وخبراء: الجناة 3 أشخاص نقلوا الجثث بسيارة من عقار لمسرح جريمة مفتوح

كيف تكشف الداخلية غموض مقتل أطفال الهرم؟.. بلاغات الحرائق تحدد مكان ارتكاب الجريمة.. الـ"dna" يحدد درجة القرابة بين الضحايا.. وخبراء: الجناة 3 أشخاص نقلوا الجثث بسيارة من عقار لمسرح جريمة مفتوح

"التعليم العالى" لطلاب الثانوية: "لا تتكاسلوا عن التقدم لاختبارات القدرات لأنها لن تفتح مرة أخرى".. وتؤكد: لطلاب الدور الثانى الحق فى أداء امتحانات القدرات.. وتكشف: بدء التقدم للمسابقة الموحدة 15 يوليو

"التعليم العالى" لطلاب الثانوية: "لا تتكاسلوا عن التقدم لاختبارات القدرات لأنها لن تفتح مرة أخرى".. وتؤكد: لطلاب الدور الثانى الحق فى أداء امتحانات القدرات.. وتكشف: بدء التقدم للمسابقة الموحدة 15 يوليو

ماذا حقق كريستيانو رونالدو مع ريال مدريد فى 3296 يوما

ماذا حقق كريستيانو رونالدو مع ريال مدريد فى 3296 يوما

"اللى ملوش خير فى كلبه".. 1000 دولار سعر حفلة عيد ميلاد الكلب فى أستراليا

"اللى ملوش خير فى كلبه".. 1000 دولار سعر حفلة عيد ميلاد الكلب فى أستراليا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة