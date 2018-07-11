وزير الزراعة يستقبل بعثة الصندوق الدولى للتنمية الزراعية "ايفاد"

كتب عز النوبى

أكد الدكتور عز الدين أبو ستيت،وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على أهمية الدور الذي يقوم به الصندوق الدولى للتنمية الزراعية فى مصر، من خلال المشروعات التي يقدمها في مجالات محاربة الفقر وتحسين الدخل لصغار المزارعين ورفع مستواهم الاقتصادى والاجتماعى.

جاء ذلك خلال لقائه والدكتور عبد الكريم سما المدير القطرى لبرنامج التعاون للايفاد مع مصر، والدكتورة دينا صالح المدير الجديد لمكتب الايفاد الأقليمى مع مصر، بديوان وزارة الزراعة، كما حضر اللقاء الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، والدكتور هشام علام المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية.

وأكد وزير الزراعة على عمق العلاقة بين مصر والصندوق، معرباً عن أن الوزارة ستقدم كافة أشكال الدعم للدكتورة دينا صالح في مهمتها الجديدة، كذلك ستعمل على تذليل كافة الاجراءات المطلوبة لإنشاء ونجاح المكتب الأقليمى للصندوق فى مصر.

وأستعرض الجانبان خلال اللقاء المشروعات المشتركة التي يتم تنفيذها في مصر، والتي تشمل مشروع تطوير الري الحقلي بالاراضى القديمة، ومشروع تعزيز القدرات التسويقية لصغار المزارعين، فضلاً عن مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة وتحسين سبل المعيشة .

وأشار أبو ستييت الى اهمية الأخذ فى الأعتبار عدد من التوجهات للمشروعات الجديدة، ومنها: استخدام الطاقة البديلة ومعالجة ملوحة المياه، التوسع فى مشروعات الأستزراع السمكى، تنمية سلاسل القيمة لتعظيم المنتجات، وتشجيع صغارالمصدرين، فضلاً عن الإهتمام بالمشروعات البحثية لأستخدام التقنيات الحديثة والمقاومة الحيوية والصوب الزراعية.