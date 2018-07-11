وزير الرى: 396 مليون جنيه قيمة مشروعات قطاع الرى خلال العام الحالى

كتبت أسماء نصار

أكد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والرى، أن الوزارة نفذت العديد من الأعمال على مستوى قطاع الرى بالمحافظات خلال الفترة الماضية، لخدمة المنظومة المائية بتكلفة 396 مليون جنيه، الأمر الذى أدى إلى رفع كفاءة شبكة الترع الرئيسية والفرعية والحفاظ علي المنشأت والمرافق المائية والأعمال الصناعية عليها لتمكينها من إستيعاب وإمرار التصرفات المائية اللازمة لرى مختلف الزمامات إلى جانب ضمان وصول المياه إلى نهايات الترع المتعبة ومواجهة كافة أشكال التعديات على منافع الرى.

من جانبه قال المهندس عبد اللطيف خالد رئيس قطاع الري بأن خطة الوزارة خلال العام المالى 2017/2018 تضمنت وضع برامج التصرفات خلف خزان أسوان بما يتناسب مع الاحتياجات المائية المختلفة وذلك في إطار التكامل مع حركة البرك الرئيسية بالوجهين القبلى والبحرى، حيث انها تعطى مرونة كبيرة في إدارة هذه البرك وحسن تشغيلها، كما تم خلال العام تحقيق التحكم الكامل فى البرك الموجودة امام القناطر الرئيسية من أجل المساهمة الجادة فى توزيع المياه على طول الوادى والدلتا ( إسنا – نجع حمادى – أسيوط – قناطر الدلتا ومتابعة تقدم الزراعات وحالتها واحتياجاتها المائية وذلك بالتنسيق بين إدارات الري والزراعة علي المستويين المركزى والإقليمى.

أوضح عبد اللطيف أنه في مجال تطهير وصيانة المجارى المائية ، فقد تم تنفيذ أعمال تطهيرات ونزع الحشائش وصيانة الجسور للعام المالى 2017/ 2018، باستثمارات بلغت 275 مليون جنيه بالإضافة إلى أعمال صيانة مخرات السيول بحجم انفاق نحو 4 مليون جنيه، علاوة على تنفيذ العديد من الاعمال بمعرفة ادارات الصيانة الوقائية بالقطاع وتضمنت (إحلال وتجديد البدالات والبوابات - إحلال وتجديد كبارى المشاة - شبك الأعشاب وأغطية غرف التفتيش - أعمال الإزالات - محطات الخلط الوسيط والمغذيات والابار) وذلك بتكلفة قدرها 10 مليون جنيه، الأمر الذى أدى الى توفير مبلغ قدره 20 مليون جنيه لو تم اسنادها للمقاولين والشركات.

أضاف رئيس قطاع الرى أنه تم تنفيذ أعمال صناعية على شبكة الترع بمعرفة الإدارات العامة للرى باجمالى مبلغ 107 مليون، شملت أعمال تاهيل لقطاعات الترع (تدبيش) بمبلغ 34,4 مليون جنيه، وانشاء كبارى على الترع بمبلغ 26,6 مليون جنيه، وتغطيات على المجارى المائية بمبلغ 12,9 مليون جنيه، وأعمال انشاء عدد من محطات الرفع (الخلط الوسيط) بمبلغ 16 مليون جنيه، وكذلك إحلال وتجديد بوابات أفمام بمبلغ 9 مليون جنيه، بالإضافة إلى انشاء حوائط (دبش – خرسانة) ساندة بمبلغ 5 مليون جنيه، وإحلال وتجديد مبانى و انشاءات بالإدارات العامة بمبلغ 3.5 مليون جنيه.

وأشار إلى أن القطاع يقوم حاليا بتنفيذ حزمة من الأعمال وتشمل (11) محطة خلط وسيط بالخطة الاستثمارية باجمالى بتكلفة 42,5 مليون جنيه، إضافة إلى عملية انشاء وتنفيذ 92 محطة رفع أخرى (للخلط الوسيط) بتكلفة تقديرية 370 مليون جنيه ، حيث تم توقيع العقد ضمن البروتوكول الموقع مع الهيئة القومية للإنتاج الحربي.

وأكد خالد أن القطاع نفذ العديد من حملات الإزالة للتعديات المقامة على المجارى المائية، والتى بلغت حتى الآن 102 ألف و929 إزالة طبقا لقانون الرى والصرف رقم 12 لسنة 1984 منذ بدء يناير 2015.

وفى ضوء التوجيهات بحسم كافة طلبات أعضاء مجلس النواب والشكاوى الواردة من المواطنين فانه يتم التعامل الفوري والعاجل مع جميع الطلبات الواردة منهم والرد على الطلبات أول بأول حيث تم الرد على 2959 شكوى خاصة بالمواطنين و 2190 طلب خاص بأعضاء مجلس النواب.