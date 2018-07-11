وزير الرى: 396 مليون جنيه قيمة مشروعات قطاع الرى خلال العام الحالى

أوضح عبد اللطيف أنه في مجال تطهير وصيانة المجارى المائية ، فقد تم تنفيذ أعمال تطهيرات ونزع الحشائش وصيانة الجسور للعام المالى 2017/ 2018، باستثمارات بلغت 275 مليون جنيه بالإضافة إلى أعمال صيانة مخرات السيول بحجم انفاق نحو 4 مليون جنيه، علاوة على تنفيذ العديد من الاعمال بمعرفة ادارات الصيانة الوقائية بالقطاع وتضمنت (إحلال وتجديد البدالات والبوابات - إحلال وتجديد كبارى المشاة - شبك الأعشاب وأغطية غرف التفتيش - أعمال الإزالات - محطات الخلط الوسيط والمغذيات والابار) وذلك بتكلفة قدرها 10 مليون جنيه، الأمر الذى أدى الى توفير مبلغ قدره 20 مليون جنيه لو تم اسنادها للمقاولين والشركات.
أضاف رئيس قطاع الرى أنه تم تنفيذ أعمال صناعية على شبكة الترع بمعرفة الإدارات العامة للرى باجمالى مبلغ 107 مليون، شملت أعمال تاهيل لقطاعات الترع (تدبيش) بمبلغ 34,4 مليون جنيه، وانشاء كبارى على الترع بمبلغ 26,6 مليون جنيه، وتغطيات على المجارى المائية بمبلغ 12,9 مليون جنيه، وأعمال انشاء عدد من محطات الرفع (الخلط الوسيط) بمبلغ 16 مليون جنيه، وكذلك إحلال وتجديد بوابات أفمام بمبلغ 9 مليون جنيه، بالإضافة إلى انشاء حوائط (دبش – خرسانة) ساندة بمبلغ 5 مليون جنيه، وإحلال وتجديد مبانى و انشاءات بالإدارات العامة بمبلغ 3.5 مليون جنيه.
وأشار إلى أن القطاع يقوم حاليا بتنفيذ حزمة من الأعمال وتشمل (11) محطة خلط وسيط بالخطة الاستثمارية باجمالى بتكلفة 42,5 مليون جنيه، إضافة إلى عملية انشاء وتنفيذ 92 محطة رفع أخرى (للخلط الوسيط) بتكلفة تقديرية 370 مليون جنيه ، حيث تم توقيع العقد ضمن البروتوكول الموقع مع الهيئة القومية للإنتاج الحربي.
وأكد خالد أن القطاع نفذ العديد من حملات الإزالة للتعديات المقامة على المجارى المائية، والتى بلغت حتى الآن 102 ألف و929 إزالة طبقا لقانون الرى والصرف رقم 12 لسنة 1984 منذ بدء يناير 2015.
وفى ضوء التوجيهات بحسم كافة طلبات أعضاء مجلس النواب والشكاوى الواردة من المواطنين فانه يتم التعامل الفوري والعاجل مع جميع الطلبات الواردة منهم والرد على الطلبات أول بأول حيث تم الرد على 2959 شكوى خاصة بالمواطنين و 2190 طلب خاص بأعضاء مجلس النواب.
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