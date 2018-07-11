وزير التنمية المحلية يستقبل وفد البنك الدولى لمتابعة مشروع تنمية الصعيد

كتب محمود عثمان

عقد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية اجتماعاً مع وفد من البنك الدولى برئاسة سامح وهبة الرئيس الإقليمى للإدارة الحضرية والريفية بمقر الوزارة، بحضور الدكتور هشام الهلباوى مدير وحدة تطوير الإدارة المحلية وبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر وعدد من مسئولى البنك الدولى والبرنامج.

تناول اللقاء آخر مستجدات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، الذى يجرى تنفيذه بمحافظتى سوهاج وقنا والممول جزئياً من البنك الدولى بقرض قيمته 500 مليون دولار ومساهمة إضافية من الحكومة المصرية بحوالى 457 مليون دولار على مدار 5 سنوات.

وشهد الاجتماع الإشارة إلى الإنتهاء من طرح مشروعات المرحلة الأولى من البرنامج فى المحافظتين، بتمويل حوالى مليار و700 مليون جنيه وفق إجراءات دليل التشغيل للبرنامج، ومن المقرر أن يتم خلال الفترة المقبلة التوقيع على إتفاقية إطارية بين وزارة التخطيط والإصلاح الإدارى ومحافظتى قنا وسوهاج لتطوير وتهيئة كافة المراكز التكنولوجية ، كما سيتم أيضاَ التوقيع على إتفاقية إطارية بين وزارة التجارة والصناعة ممثلة فى الجهاز التنفيذى للهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية من جانب والمحافظتين من جانب آخر، للإشراف على مشروعات ترفيق وتحديث المناطق الصناعية داخل نطاق المحافظتين.

وأشار الاجتماع طبقا لبيان وزارة التنمية المحلية اليوم إلى إعتماد الخطة المقترحة لمشروعات العام المالي 2018/2019 وإعتمادها من جانب المجلس الاقتصادي والتى تزيد قيمتها عن 3 مليار جنيه لمشروعات التنمية الاقتصادية وخلق فرص عمل وإنشاء وتطوير عدد من الأسواق وتطوير مناطق صناعية وإنشاء مناطق استثمارية ولوجيستية ومشروعات للمياه والصرف الصحى والطرق.

ومن جانبه أكد اللواء محمود شعراوى أهمية هذا المشروع للقيادة السياسية والحكومة المصرية والذى سيكون له تأثير إيجابى على محافظتى قنا وسوهاج بصفة خاصة ومحافظات الصعيد بصفة عامة .

وأشار اللواء شعراوى إلى اهتمام الرئيس السيسى والحكومة بإحداث تنمية اقتصادية واجتماعية حقيقية على أرض محافظات الصعيد .

وأعرب اللواء محمود شعراوى عن سعادته بالتعاون والتنسيق القائم بين الوزارة والبنك الدولى فى المشروعات التى يتم التعاون فيها حالياً ، وقدم الوزير الشكر إلى وزيرى التنمية المحلية السابقين اللواء أبوبكر الجندى والدكتور هشام الشريف للجهود التى قاموا بها فى هذا البرنامج .

و أكد الوزير على الدور الكبير الذى يقوم به د.مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء من خلال رئاسة لجنة التسيير للمشروع وجهود كل من الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والإصلاح الادارى والدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولى والإستثمار لتقديمهما الدعم الدائم للبرنامج .

وأضاف اللواء محمود شعراوى أن هذا البرنامج لا يستهدف فقط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المحافظتين ولكنه نموذج لتطبيق اللامركزية الكاملة ، كما سيتم من خلال برنامج التنمية المحلية بناء قدرات العاملين بمحافظتي قنا وسوهاج ليكونوا قادرين علي القيام بالمهام المكلفين بها ويكون لدينا إدارة محلية قوية بسلطات واضحة ، بحيث يكون هذا النموذج قابل للتكرار في محافظات آخري .

كما تناول اللقاء أهم المشروعات التي يمكن للبنك الدولي المساهمة فيها خاصة مشروع تنمية سيناء والذى يأتى علي رأس أولويات برنامج عمل وزارة التنمية المحلية وتنفيذاً لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى للحكومة.

ومن جانبه أشاد وفد البنك الدولي بالتقدم الذى شهده برنامج التنمية المحلية فى صعيد مصر خلال الفترة الاخيرة ، كما أشاد البنك أيضاً بالجهود التي تبذلها الحكومة المصرية لمواجهة التحديات والمشاكل التي تواجه عملية التنمية في مصر ووضع الخطط الداعمة لها في كافة المجالات مؤكداً أن وزارة التنمية المحلية هي شريك أساسي في كافة المشروعات التنموية التي ينفذها البنك في المحافظات.