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واشنطن تعتزم فرض رسوما جديدة على سلع صينية بقيمة 200 مليار دولار

الأربعاء، 11 يوليه 2018 01:16 ص
واشنطن تعتزم فرض رسوما جديدة على سلع صينية بقيمة 200 مليار دولار الرئيس الأمريكى دونالد ترامب
(رويترز)
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نقلت وكالة بلومبرج أمس الثلاثاء، عن مصدرين مطلعين أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب يُعد لنشر قائمة بمنتجات صينية بقيمة 200 مليار دولار إضافية لفرض رسوم جمركية عليها في أحدث خطوة في المناوشات التجارية بين أكبر اقتصادين فى العالم.

وذكر تقرير بلومبرج أن قائمة الرسوم الجمركية الجديدة قد تنشر أمس الثلاثاء، ومن المرجح أن يكون النشر هذا الأسبوع.

وقال ترامب الأسبوع الماضي إن الولايات المتحدة قد تفرض في نهاية المطاف رسوما على سلع صينية بقيمة تتجاوز 500 مليار دولار، وهو رقم يعادل تقريبا حجم الواردات الأمريكية من الصين العام الماضى.

وبدأت الولايات المتحدة في فرض رسوم جمركية على سلع صينية بقيمة 34 مليار دولار يوم الجمعة.

 


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