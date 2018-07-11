نقيب الزبالين: إرجاء الاجتماع برؤساء هيئات النظافة لحين إعلان المحافظين الجدد

قال شحاتة المقدس، نقيب الزبالين بالقاهرة، إنه سيتم إرجاء الاجتماع مع رؤساء هيئة النظافة بالمحافظات لحين إعلان المحافظين الجُدد، مشيرا إلى أن ذلك بهدف الوصول إلى اتفاق يضمن رفع كفاءة المنظومة والحفاظ على حقوق جامعى القمامة أيضا، لفترات أطول، مع قدوم المحافظين الجُدد.

وأوضح شحاتة، فى تصريحات لليوم السابع، أن لقاء المهندس أمين حسن النقيب العام لجامعى القمامة، برئيس هيئة نظافة محافظة الجيزة، جاء نتيجة لإعلان المحافظة كراسة الشروط الخاصة بتطبيق منظومة المخلفات الجديدة، ووضع شروط مجحفة، على حد وصفه، لإجراء تعديلات على بنودها.

وكان اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، قد اجتمع منذ أيام بممثلى نقابة الزبالين، لبحث رفع كفاءة منظومة المخلفات، وجمعها من المنازل، على مستوى الجمهورية، حيث تم الاتفاق على عقد اجتماعات مع مسئولى هيئات النظافة بحضور ممثل عن الوزارة، والمحافظين، وإعلام الوزير بما تم التوافق عليه.