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ملك البحرين يستقبل رئيس اتحاد عمال مصر ويؤكد عمق العلاقات المصرية البحرينية

الأربعاء، 11 يوليه 2018 12:11 م
ملك البحرين يستقبل رئيس اتحاد عمال مصر ويؤكد عمق العلاقات المصرية البحرينية ملك البحرين خلال استقبال الوفد العمالى المصرى
كتب محمود راغب
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أعرب حمد بن عيسى ال خليفة ملك مملكة البحرين، عن اعتزازه بالعلاقات الأخوية المتميزة التى تربط بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية، وما وصلت إليه من مستويات متقدمة فى العديد من المجالات، مشيدا بمواقف الشقيقة مصر المشرفة والداعمة للبحرين فى ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى.

جاء ذلك خلال استقباله وفد عمالى مصر برئاسة النائب جبالى المراغى رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر،  بقصر الصافرية، خلال زيارته للبحرين، حيث أكد للوفد أن مثل هذه الزيارات تسهم فى تطوير أوجه التعاون الوثيق وتبادل التجارب والخبرات بين اتحاد نقابات العمال فى البلدين وبما يخدم القطاع العمالى والكوادر النقابية.

كما أعرب للوفد بحسب بيان صادر عن اتحاد عمال مصر، عن تقديره للاسهامات التى قدمتها الخبرات المصرية لدعم مسيرة التنمية والبناء بمملكة البحرين طوال العقود الماضية، مشيدا بالجهود المتواصلة للجالية المصرية الشقيقة وإسهاماتها فى مختلف مؤسسات البلاد منذ عقود طويلة والتى تحظى بكل الترحيب والتقدير من أبناء المملكة.

كما أشاد بدور عمال البحرين فى رفعة وتقدم وطنهم وأنهم موضع ثقته نظرا لكفاءتهم وخبراتهم فى مختلف مواقع الانتاج، مؤكدا أن مصر تمثل العمق الاستراتيجى والأمنى للأمة العربية والإسلامية لما لها من مواقف تاريخية رائدة فى الدفاع عن قضاياها والزود عن مصالحها.

من جانبه أعرب النائب جبالى المراغى رئيس اتحاد العمال ورئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، عن شكره لملك البحرين على جهوده المستمرة لتطوير العلاقات البحرينية المصرية والارتقاء بمستوى التعاون الثنائى على المستويات كافة، مشيدا بما حققته المملكة فى ظل قيادته من انجازات هامة على الصعيد العمالى بفضل القوانين والتشريعات التى تنظم العلاقة بين أطراف الانتاج وتعزيز مسيرة سوق العمل فى البحرين وحقوق العمال.


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