"مكافحة المخدرات" تضبط 370 جرام هيروين و2,970 كيلو حشيش فى حملات أمنية

كتب محمود عبد الراضى

واصلت مكافحة المخدرات حملاتها الامنية لملاحقة الخارجين عن القانون، حيث نجحت جهود قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائى بمديريات الأمن فى ضبط تجار المواد المخدرة .

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لضبط الجريمة بشتى صورها خاصةً جرائم تجارة المواد المخدرة .

وأسفرت جهود قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائى بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام عن ضبط ( 370 جراما من مخدر الهيروين، 2,970 كيلو جرام من مخدر الحشيش، 60 جراما من مخدر الفودو ، عدد 90 قرص مخدر".