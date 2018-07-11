video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 11 يوليه 2018 01:06 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

"مكافحة المخدرات" تضبط 370 جرام هيروين و2,970 كيلو حشيش فى حملات أمنية

الأربعاء، 11 يوليه 2018 11:44 ص
"مكافحة المخدرات" تضبط 370 جرام هيروين و2,970 كيلو حشيش فى حملات أمنية أقراص مخدرة - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى
إضافة تعليق

واصلت مكافحة المخدرات حملاتها الامنية لملاحقة الخارجين عن القانون، حيث نجحت جهود قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائى بمديريات الأمن فى ضبط تجار المواد المخدرة .

 

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لضبط الجريمة بشتى صورها خاصةً جرائم تجارة المواد المخدرة .

 

وأسفرت جهود قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائى بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام عن ضبط ( 370 جراما من مخدر الهيروين، 2,970 كيلو جرام من مخدر الحشيش، 60 جراما من مخدر الفودو ، عدد 90 قرص مخدر".


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مكافحة المخدرات: ضبط 19 قضية إتجار وتعاطى و47 متهما خلال أسبوع

الداخلية

أخبار الحوادث

حملات امنيه

مخدرات

حوادث اليوم

أخبار مصر




لا تفوتك
التعليم: 74% نسبة النجاح العامة فى نتيجة الثانوية العامة

التعليم: 74% نسبة النجاح العامة فى نتيجة الثانوية العامة

بالأرقام.. 55% نسب تنفيذ المرحلة الثالثة لـ"دار مصر".. و"العبور" فى المقدمة

بالأرقام.. 55% نسب تنفيذ المرحلة الثالثة لـ"دار مصر".. و"العبور" فى المقدمة

كيف تكشف الداخلية غموض مقتل أطفال الهرم؟.. بلاغات الحرائق تحدد مكان ارتكاب الجريمة.. الـ"dna" يحدد درجة القرابة بين الضحايا.. وخبراء: الجناة 3 أشخاص نقلوا الجثث بسيارة من عقار لمسرح جريمة مفتوح

كيف تكشف الداخلية غموض مقتل أطفال الهرم؟.. بلاغات الحرائق تحدد مكان ارتكاب الجريمة.. الـ"dna" يحدد درجة القرابة بين الضحايا.. وخبراء: الجناة 3 أشخاص نقلوا الجثث بسيارة من عقار لمسرح جريمة مفتوح

"التعليم العالى" لطلاب الثانوية: "لا تتكاسلوا عن التقدم لاختبارات القدرات لأنها لن تفتح مرة أخرى".. وتؤكد: لطلاب الدور الثانى الحق فى أداء امتحانات القدرات.. وتكشف: بدء التقدم للمسابقة الموحدة 15 يوليو

"التعليم العالى" لطلاب الثانوية: "لا تتكاسلوا عن التقدم لاختبارات القدرات لأنها لن تفتح مرة أخرى".. وتؤكد: لطلاب الدور الثانى الحق فى أداء امتحانات القدرات.. وتكشف: بدء التقدم للمسابقة الموحدة 15 يوليو

ماذا حقق كريستيانو رونالدو مع ريال مدريد فى 3296 يوما

ماذا حقق كريستيانو رونالدو مع ريال مدريد فى 3296 يوما

"اللى ملوش خير فى كلبه".. 1000 دولار سعر حفلة عيد ميلاد الكلب فى أستراليا

"اللى ملوش خير فى كلبه".. 1000 دولار سعر حفلة عيد ميلاد الكلب فى أستراليا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة