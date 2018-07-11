مفتى الجمهورية يلتقى وزير الشئون الإسلامية السعودى لبحث تعزيز التعاون الدينى

كتب لؤى على

التقى فضيلة الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ وزير الشئون الإسلامية للمملكة العربية السعودية؛ لبحث أوجه تعزيز التعاون الدينى بين دار الإفتاء المصرية والمملكة.

جاء ذلك على هامش مشاركة مفتى الجمهورية فى المؤتمر الدولى للعلماء المسلمين حول "السلم والأمن" المنعقد حاليًّا بجدة.

وقد أكد مفتى الجمهورية على دور مصر والمملكة السعودية وتعاونهم المستمر والمثمر فى خدمة قضايا العرب والمسلمين.

من جانبه أعرب وزير الشئون الإسلامية السعودى عن تقديره لمصر رئيسًا وحكومة وشعبًا، كما أشاد بما تقوم به دار الإفتاء المصرية من مجهودات فى مواجهة التطرف والإرهاب وتصحيح صورة الإسلام التى يحاول المتطرفون تشويهها بأفعالهم الإجرامية وتفسيراتهم المنحرفة للنصوص الدينية.