video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 11 يوليه 2018 08:35 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

مصرع 9 أشخاص جراء انهيار طينى فى الهند

الأربعاء، 11 يوليه 2018 08:09 ص
مصرع 9 أشخاص جراء انهيار طينى فى الهند انهيار أرضى
نيودلهى (أ ش أ)
إضافة تعليق

أعلن مسئول هندى إن 9 أشخاص على الأقل لقوا حتفهم بينهم ثمانية أطفال إثر وقوع انهيار طينى ناجم عن هطول الأمطار الموسمية على شمال شرقى البلاد.

ونقلت شبكة "إيه بى سى" الأمريكية اليوم الأربعاء عن نائب مفوض مقاطعة "تامنجلونج" رافيندر سينج قوله ان الانهيار الطينى جرف منازل صغيرة واقعة على أحد التلال بالمنطقة الواقعة فى ولاية "مانيبور"، مشيرا إلى أن فرق الإنقاذ وصلت إلى المنطقة من أجل مساعدة الأشخاص الآخرين المتواجدين هناك.

يشار إلى أن الانهيارات الطينية تعد من الأمور الشائعة خلال موسم الأمطار فى الهند والذى يمتد من شهر يونيو حتى شهر سبتمبر من كل عام.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مصرع 5 وإصابة 6 آخرين من القوات شبه العسكرية بالهند بسبب انهيارات طينية

صور.. شلل بالحركة المرورية فى مقاطعة إيتورى بالكونغو بسبب انهيار طينى

فيضانات وانهيارات طينية تغرق مئات البيوت بإندونيسيا

الهند

اخبار الهند

اخبار العالم

اخبار العالم اليوم

انهيار طينى




لا تفوتك
"التعليم": نتيجة الثانوية العامة فى المدارس السبت المقبل

"التعليم": نتيجة الثانوية العامة فى المدارس السبت المقبل

وزير الرياضة: مكافأة الميدالية الذهبية للأولمبياد بمليون جنيه

وزير الرياضة: مكافأة الميدالية الذهبية للأولمبياد بمليون جنيه

محامى منى المذبوح يكشف كواليس الليلة الأولى لها بسجن النساء بعد الحكم عليها بـ 8 سنوات.. دخلت فى نوبة بكاء وترفض الحديث مع السجناء.. طالبت محاميها باستعطاف المصريين لمسامحتها.. ووالدتها تطلب ترحيلها للبنان

محامى منى المذبوح يكشف كواليس الليلة الأولى لها بسجن النساء بعد الحكم عليها بـ 8 سنوات.. دخلت فى نوبة بكاء وترفض الحديث مع السجناء.. طالبت محاميها باستعطاف المصريين لمسامحتها.. ووالدتها تطلب ترحيلها للبنان

فيديو وصور.. مافيا تهريب الآثار تحت المجهر بعد اكتشاف مدينة أثرية أسفل الأرض حاول لصوص سرقتها بالمنيا.. حملات أمنية لتمشيط المناطق المشتبه فيها.. وقاعدة بيانات عن المهربين وتعزيز الإجراءات بالمنافذ لمنع التهريب

فيديو وصور.. مافيا تهريب الآثار تحت المجهر بعد اكتشاف مدينة أثرية أسفل الأرض حاول لصوص سرقتها بالمنيا.. حملات أمنية لتمشيط المناطق المشتبه فيها.. وقاعدة بيانات عن المهربين وتعزيز الإجراءات بالمنافذ لمنع التهريب

أجمل أهداف كريستيانو رونالدو قبل ارتداء قميص يوفنتوس "فيديو"

أجمل أهداف كريستيانو رونالدو قبل ارتداء قميص يوفنتوس "فيديو"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة