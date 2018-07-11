مصرع 9 أشخاص جراء انهيار طينى فى الهند

نيودلهى (أ ش أ)

أعلن مسئول هندى إن 9 أشخاص على الأقل لقوا حتفهم بينهم ثمانية أطفال إثر وقوع انهيار طينى ناجم عن هطول الأمطار الموسمية على شمال شرقى البلاد.

ونقلت شبكة "إيه بى سى" الأمريكية اليوم الأربعاء عن نائب مفوض مقاطعة "تامنجلونج" رافيندر سينج قوله ان الانهيار الطينى جرف منازل صغيرة واقعة على أحد التلال بالمنطقة الواقعة فى ولاية "مانيبور"، مشيرا إلى أن فرق الإنقاذ وصلت إلى المنطقة من أجل مساعدة الأشخاص الآخرين المتواجدين هناك.

يشار إلى أن الانهيارات الطينية تعد من الأمور الشائعة خلال موسم الأمطار فى الهند والذى يمتد من شهر يونيو حتى شهر سبتمبر من كل عام.