مسؤولون أمريكيون: واشنطن تستعد لإجراء مراجعة على استراتيجيتها فى أفغانستان

واشنطن (أ ش أ)

نقلت قناة "يورونيوز" الأوروبية، اليوم الثلاثاء، عن مسؤولين أمريكيين، تحدثوا بشرط عدم ذكر أسمائهم ، قولهم إن الولايات المتحدة الأمريكية تستعد لإجراء مراجعة لاستراتيجيتها فى أفغانستان وذلك بعد عام من موافقة الرئيس دونالد ترامب على تمديد مشاركة بلاده فى هذه الحرب ذات الـ 17 عاماً.

وأضاف المسؤولون إن ترامب أظهر بوادر إحباطه من عدم إحراز تقدم منذ أن كشف عن استراتيجية فى أغسطس الماضى التزم فيها بنشر مستشارين عسكريين أمريكيين ومدربين وقوات خاصة وتوفير دعم جوى متزايد للقوات الأمنية الأفغانية ، وأشارت القناة إلى أن الهدف من ذلك كان إجبار حركة "طالبان" على الدخول فى محادثات سلام مع الحكومة الأفغانية.

وقال مسؤول أمريكى بارز " تلقينا بعض المؤشرات من البيت الأبيض حول احتمال طلب ترامب إجراء مراجعة خلال الأشهر القليلة المقبلة ، ولذلك فإننا نستعد لما يمكن أن يكون عليه الأمر".

وأوضحت القناة أن المراجعة من الممكن لها أن تشمل جميع زوايا الاستراتيجية الحالية بما فى ذلك التقدم الذى تم إحرازه وتواجد الجنود الأمريكيين وإمكان إجراء مفاوضات مع حركة طالبان ، وأضافت ، نقلاً عن مسؤول أمريكى بارز ، أن هذه المراجعة يمكن أن تشمل كذلك العلاقات الأمريكية مع باكستان التى تتهمها واشنطن بدعم متمردين وهو ما تنفيه إسلام آباد.

ولم يعلق البيت الأبيض حتى الآن على هذه التقارير ، وكان الرئيس الأمريكى ترامب يعارض بقاء بلاده فى أفغانستان ، إلا أن مستشاريه أقنعوه بعد ذلك بمنح المزيد من الوقت لهذه المسألة ، وصرّح ترامب العام الماضى بنشر 3 آلاف جندى أمريكى إضافى فى أفغانستان ليصل العدد الكلى إلى حوإلى 15 ألف جندى.