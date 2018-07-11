محافظ الجيزة ورئيس حى العجوزة يتفقدان أعمال تطوير شارع التحرير

كتب سيد الخلفاوى - إبراهيم سالم

تفقد اللواء كمال الدالى، محافظ الجيزة، أعمال رفع كفاءة شارع التحرير بالدقى وبرفقته اللواء جمال الشبكشى، رئيس حى العجوزة، التى تتم بدأ من ميدان الجلاء فى إتجاه ميدان الدقى.

وشدد المحافظ خلال جولته بالشارع على سرعة العمل والدقة فى التنفيذ والالتزام بالمعايير والمناسيب الصحيحة لارتفاع الأرصفة، كما وجه بمنع وضع أى إشغالات بالأماكن التى تم توسعتها، والمتابعة المستمرة للشارع.

كان محافظ الجيزة كلف رئيس حى العجوزة بالمساهمة فى رفع كفاءة الشارع حيث قاما بمتابعة أعمال ترميم البلدورة والبلاط بأرصفة الشارع وأعمال النظافة من كنس وتجريد ورفع تراكمات وأعمال دهانات أسوار قطع الأراضى الفضاء بالشارع.