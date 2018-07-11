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لطلاب الثانوية العامة.. تعرف على نسب النجاح فى المواد وموعد إعلان النتيجة

الأربعاء، 11 يوليه 2018 01:30 ص
لطلاب الثانوية العامة.. تعرف على نسب النجاح فى المواد وموعد إعلان النتيجة امتحانات الثانوية العامة - أرشيفية
كتب محمود طه حسين
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انتهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، من تصحيح وتقدير درجات الثانوية العامة تمهيدًا لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2018، ويستعرض "اليوم السابع" فى النقاط التالية مؤشرات ونسب النجاح فى المواد الدراسية وموعد إعلان النتيجة.

 

ـ فى اللغة العربية وصلت نسبة النجاح هذا العام 95,8%.

ـ اللغة الأجنبية الثانية بلغت نسبة النجاح 98.7%.

ـ اللغة الأجنبية الأولى بلغت نسبة النجاح 87.2%.

ـ الفيزياء بلغت نسبة النجاح 80.7%.

ـ التاريخ وصلت نسبة النجاح 77.9%.

ـ الأحياء وصلت نسبة النجاح 89.6%.

ـ الجبر والهندسة الفراغية والتفاضل والتكامل 90.2%.

ـ استاتيكا وديناميكا بلغت نسبة النجاح 90.9%.

ـ فى الجغرافيا بلغت نسبة النجاح 94.6%.

ـ فى الكيمياء بلغت النسبة النجاح هذا العام 75.1%.

ـ فى الجيولوجيا بلغت نسبة النجاح هذا العام 91.5%.

ـ علم النفس والاجتماع  بلغت النسبة المئوية للنجاح 92.1%.

ـ الفلسفة والمنطق وصلت نسبة النجاح هذا العام 90.4%.

ـ ومن المقرر إعلان النتيجة يوم الخميس المقبل 12 يوليو الجارى.

 

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