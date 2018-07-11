كردستان: جميع حوارات الحزب الديمقراطى بشأن تشكيل الحكومة المقبلة إيجابية

بغداد (أ ش أ)

أكد عضو الحزب الديمقراطى الكردستانى، النائب السابق ماجد شنكالى اليوم الأربعاء، أن جميع الحوارات التى يجريها حزبه هى حوارات إيجابية لكنها لم تصل إلى مرحلة توقيع الاتفاقيات، لافتا إلى أن جميع الحوارات تجرى وفق أساس " لا فرض ولاقيود أو شروط ".

وقال شنكالى - فى تصريحات خاصة لقناة (السومرية نيوز) العراقية - أن "جميع الحوارات التى يجريها الحزب الديمقراطى حاليا بشأن مسألة تشكيل الكتلة الأكبر والحكومة المقبلة هى حوارات إيجابية، لكنها لم تصل إلى مرحلة توقيع الاتفاقيات النهائية"، مبينا أن "الحوارات التى تجرى الآن ثابتة على ثلاثة أسس هى لا فرض لا قيود لا شروط من أى طرف، وسيكون الدستور هو المرجع بالتعامل مع جميع الأطراف".

وأضاف أن "الديمقراطى الكردستانى سيتعامل مع البرامج الحكومية المطروحة وليس مع الشخصيات "، لافتا إلى أننا سنبحث عن التوافق على الشخصيات التى ستطرح لتولى مناصب رؤساء مجلس الوزراء أو النواب أو الجمهورية .

وأكد أن هناك اجتماعات مستمرة بين الحزب الديمقراطى والاتحاد الوطنى الكردستانى لتوحيد الرؤى والبرنامج الموحد الذى سيطرح من خلال وفد تفاوضى واحد يذهب للتحاور مع القوى السياسية فى بغداد .

يذكر أن الساحة السياسية تشهد نشاطا سياسيا مكثفا من الكتل السياسية الفائزة لتشكيل الكتلة الأكبر التى ستكلف بتشكيل الحكومة المقبلة.

من ناحية أخرى تبدأ لجنة القضاة المنتدبين العاملين فى مفوضية الانتخابات العراقية إجراء عملية "العد والفرز" اليدوى للانتخابات البرلمانية فى محافظة اربيل غدا الخميس .

وذكرت قناة (السومرية نيوز) أنه تم البدء بعملية نقل الصناديق المشمولة بالعد والفرز اليدوى إلى قاعة شادى غربى أربيل، مشيرة إلى أن الصناديق المشمولة بهذا العدد تبلغ 215 صندوقا .

يذكر أن لجنة القضاة المنتدبين العاملين فى مفوضية الانتخابات انهت اجراءات عملية العد والفرز اليدوى للصناديق المشمولة بذلك فى محافظتى السليمانية وكركوك.