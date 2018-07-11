فيسبوك تجرب إعلانات بتقنية الواقع المعزز داخل الولايات المتحدة

(رويترز)

قالت شركة فيسبوك الثلاثاء، إنها تجرى تجارب على إضافة إعلانات تعتمد على تقنية الواقع المعزز على الصفحات الرئيسية للمستخدمين قبل موسم التسوق بالولايات المتحدة.

وستتيح الإعلانات للمستخدمين المعاينة الافتراضية لمنتجات متعددة منها نظارات مايكل كورس الشمسية وإكسسوارات ومنتجات أثاث.

وقالت فيسبوك إن سيفورا وبوبى براون وبوترى بارن ووايفير وغيرها من العلامات التجارية ستبدأ فى تجربة النظام الجديد للإعلانات فى وقت لاحق هذا الصيف.

وجربت الشركة بالفعل إعلانات بتقنية الواقع المعزز على تطبيق ماسنجر، وقالت إن علامات تجارية منها أسوس ونايكى لاقت انخراطا أكبر من مستخدمين شاهدوا تلك الإعلانات.

وقالت فيسبوك إنها توسع خاصية التسوق على تطبيق انستجرام المملوك لها فى أنحاء العالم فى أوقات العطلات.