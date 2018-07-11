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فيديو وصور.. سقوط مصابين فى انفجار بولاية ويسكونسن الأمريكية

الأربعاء، 11 يوليه 2018 06:16 ص
فيديو وصور.. سقوط مصابين فى انفجار بولاية ويسكونسن الأمريكية انفجار فى مدينة ماديسون
كتب: محمد الأحمدى
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وقع انفجار فى مدينة ماديسون بولاية ويسكونسن الأمريكية، صباح اليوم الأربعاء، وأدى إلى سقوط مصابين، تم نقلهم إلى المستشفى.

ذكرت وكالة "أسوشيتد برس" الإخبارية الأمريكية، أن الانفجار وقع فى مدينة ماديسون، بولاية ويسكونسن فى أمريكا، وأنه تم نقل العديد من الأشخاص إلى المستشفى، مشيرة إلى أن سبب الانفجار غير معروف حتى الآن.

وتحتوى المنطقة التى وقع فيها الانفجار على العديد من المحال التجارية والمطاعم، ويسكنها أكثر من 30 ألف نسمة.

وقامت الشرطة عقب الانفجار بإغلاق الطرق المؤدية إلى وسط المدينة، بحسب "أسوشيتد برس" بينما سارعت وحدات الإطفاء إلى موقع الانفجار.

جانب من أثار التفجير
جانب من أثار التفجير

 

جانب من التفجير
جانب من التفجير

 

حريق فى أمريكا
 جانب من التفجير فى أمريكا
 


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