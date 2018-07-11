ضبط فنى إلكترونيات للنصب على عامل بإيهامه بتعيينه فى شركة بترول

الإسكندرية – أسماء على بدر

تمكنت مديرية أمن الإسكندرية، من ضبط فنى إلكترونيات لقيامه بالنصب على عامل، والاستيلاء على مبلغ 15 ألف جنيه، لإيهامه بإمكانية تعيينه بشركة بترول.

حيث تلقى اللواء محمد الشريف مدير أمن الإسكندرية، اخطارا من قسم شرطة العطارين، للبلاغ المقدم من "س.س.س" 37 سنة، عامل مقيم دائرة قسم شرطة أول العامرية، ضد "م.م.م" 58 سنة، فنى إلكترونيات مقيم مركز دسوق – محافظة كفر الشيخ، السابق اتهامه فى 14 قضية " نصب –شيكات – تبديد "، والمحكوم عليه فى 11 قضية، بلغت جملة الأحكام الصادرة ضده بالحبس لمدة 20 سنة "منتحلاً صفة مستشار بالقضاء".

وذلك لقيام المتهم، بالنصب والاحتيال عليه والاستيلاء منه على مبلغ 15000 جنيه، بعد إيهامه بقدرته على استغلال نفوذه وعلاقاته على خلاف الحقيقة، وتعينه بشركة بتروجيت للخدمات البترولية، إلا أنه لم يفى بوعده وتهرب من رد المبلغ المالى.

وتوصلت تحريات ضباط قسم مكافحة جرائم الأموال العامة، بالاشتراك مع ضباط وحدة مباحث قسم شرطة العطارين إلى صحة الواقعة، وقيام المتهم بالنصب على المُبلغ وآخرين " جارى تحديدهم "، وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبطه وبحوزته عدد 3 كارنيه منسوب صدورهم لنادى قضاة التحكيم، وبمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة .

وكُلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة، وتطوير مناقشة المتهم للوقوف على أبعاد نشاطه الإجرامى، تحرر المحضر رقم إدارى قسم شرطة العطارين، وجارى العرض على النيابة.