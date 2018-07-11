صور.. واشنطن ترحل 106 مهاجرين غير شرعيين إلى جواتيمالا

كتب: محمد الأحمدى – تصوير ( أ ف ب)

قامت الولايات المتحدة الأمريكية أمس الثلاثاء، بترحيل أعضاء 11 عائلة جواتيمالية ، ويبلغ مجموعهم 106 مهاجرين، وذلك بعد محاولتهم العبور بشكل غير قانونى.

ووصل المهاجرون إلى قاعدة سلاح الجو فى مدينة جواتيمالا بعد ترحيلهم.

وكانت جواتيمالا طلبت من الولايات المتحدة منح الجواتيماليين المقيمين على أراضيها بطريقة غير شرعية "، وضع حماية مؤقتة" يتيح لهم العمل بطريقة قانونية، وذلك بسبب الكارثة الناجمة عن ثوران بركان فويجو الذى خلف 112 قتيلا و197 مفقودا وأكثر من 3500 منكوب.

وقالت وزارة الخارجية الجواتيمالية، إن هذا الطلب الذى كان رئيس الجمهورية جيمى موراليس أعلن عنه فى تغريدة على تويتر "يرد على كارثة" البركان. ولم توضح الوزارة عدد المهاجرين غير الشرعيين الذى يمكن ان يستفيدوا من هذا الاجراء اذا ما وافقت عليه واشنطن.



مهاجرين غير شرعيين بجواتيمالا



جانب من ترحيل المهاجرين



ترحيل مهاجرى جواتيمالا



جانب من عمليات الترحيل



وصول المهاجرين إلى سيارات تقلهم إلى جواتيمالا