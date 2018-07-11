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صور.. مكرم محمد أحمد ونقيب الصحفيين وأعضاء المجلس يغادرون نيابة أمن الدولة

الأربعاء، 11 يوليه 2018 01:09 م
صور.. مكرم محمد أحمد ونقيب الصحفيين وأعضاء المجلس يغادرون نيابة أمن الدولة الكاتب الصحفى مكرم محمد احمد
كتبت أمنية الموجي - تصوير حسام عاطف
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غادر منذ قليل، الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم للإعلام ونقيب الصحفيين عبد المحسن سلامة، بعد انتهاء جلسة التحقيق مع رئيس المجلس الأعلى للإعلام، محكمة التجمع الخامس ليقدم مبرراته لما اتخذه من قرار بحظر النشر فى موضوع يتعلق بإحدى المؤسسات المصرية الطبية العالمية.

 

وحضر التحقيق مع مكرم محمد أحمد كل من: حاتم زكريا عضو مجلس نقابة الصحفيين، وسيد أبوز زيد محامى النقابة، وأيمن عبد المجيد عضو مجلس النقابة وعبد الفتاح جبالى وصالح الصالحى أعضاء المجلس الأعلى للإعلام.

 

مكرم وعبد المحسن (1)
مكرم محمد أحمد

 

كان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق أمر بمثول الكاتب، أمام نيابة أمن الدولة العليا، ليقدم مبرراته لما اتخذه من قرار بحظر النشر فى موضوع يتعلق بإحدى المؤسسات المصرية الطبية العالمية، كما تضمن قرار النائب العام حظر النشر فى التحقيقات التى ستباشرها نيابة أمن الدولة فى هذا الشأن.

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وذكر البيان الصادر من مكتب النائب العام السبت – فى رسالة موجهة لرئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن يكون قرار منع النشر يصدر حيال واقعة محددة من مؤسسة محددة تشكل مخالفة للقانون تقتضى توقيع الجزاء عليها – وفقًا لأحكام القانون - وهو ما لم يفصح عنه قرار رئيس "الأعلى للإعلام"، أما فى أى حالة أخرى فإن القرار الصادر من المجلس فإنه يكون قد صدر منعدما لا أثر له،  والمؤسسات الصحفية أو الإعلامية وشأنها فى الاعتداد به أو الالتفات إليه.

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وذكر بيان النائب العام، أنه وفقًا لما تداولته الصحف ووسائل الإعلام الأخرى حول إصدار المجلس قرار بمنع المؤسسات الصحفية والإعلامية من تداول موضوع يتعلق بإحدى المؤسسات المصرية الطبية العالمية، ينبغى أن يكون مستندًا إلى أساس من القانون تضمنته المادة 26 من قانون التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام الواردة بالفصل التاسع منه والخاص بالجزاءات التى يجوز توقيعها على المؤسسات الصحفية والإعلامية وهو ما يستلزم أن يكون هذا الأمر بمنأى عن الإخلال باختصاصات النيابة العامة.

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وأوضح النائب العام، أن هذه الاختصاصات حرص المشرع عليها فى مطلع المادة 26 من قانون التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام، مؤكدًا وجوب التنبيه إلى ضرورة مراعاتها والتى تتحقق إذ ما صدر الأمر فى خصوص مخالفة لأحكام القانون 92 لسنة 2016، على نحو تشكل معه تلك المخالفة إخلالا وانتهاكًا للقواعد والمعايير المهنية والأعراف المكتوبة من أى مؤسسة من المؤسسات الصحفية أو الإعلامية.


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


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