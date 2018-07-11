صور.. طلاب تايلاند أمام مستشفى أطفال الكهف للتضامن معهم

كتب: محمد الأحمدى – تصوير ( أ ف ب – رويترز )

نظم طلاب تايلانديون اليوم الأربعاء، وقفة أمام مستشفى أطفال الكهف للتضامن معهم، بعد بقائهم أكثر من أسبوعين داخل كهف بعد أن غمرتهم المياه مع مدربهم.

وكان عمال الإنقاذ فى تايلاند، أعلنوا إنهاء عملهم داخل الكهوف بعد إنقاذ الأطفال فى مقاطعة شيانج راى الشمالية.

وأخرج عمال الإنقاذ المعدات والآلات المستخدمة فى عمليات الإنقاذ من داخل كهف ثام لوانج.

وكتبت وحدة تابعة للبحرية التايلاندية، على صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك "خرج الاثنا عشرة عضوا فى فريق وايلد بورز ومدربهم من الكهف وهم بخير".

وأعلن قائد مركز العمليات المشتركة لعملية إنقاذ الأطفال العالقين بكهف فى تايلاند فى وقت سابق اليوم الثلاثاء، بدء المرحلة الثالثة من عملية إنقاذ الصبية المحتجزين ومدربهم فى كهف شمال تايلاند.



طلاب تايلاند



جانب من طالبات تايلاند



تضامن طلاب تايلاند مع أطفال الكهف



جانب من تضامن طلاب تايلاند مع اطفال الكهف



صور أطفال الكهف مع طلاب تايلاند



رفع صور أطفال الكهف



جانب من الوقفة



هتاف طالبات تايلاند تضامنا مع أطفال الكهف



فرحة فتيات تايلاند



جانب من الوقفة الاحتجاجية للطلاب



طالبات تايلاند تضامنا مع أطفال الكهف



جانب من وقفة التضامن