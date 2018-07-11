صور.. حملات لرصد متعاطى المواد المخدرة وضبط التوك توك على الطرق السريعة

شنت اﻹدارة العامة للمرور، حملات مكثفة على الطرق السريعة للحد من الحوادث ، تحت إشراف اللواء علاء الدجوى مساعد الوزير للشرطة المتخصصة للعمل على رصد المخالفات المرورية.
اللواء علاء الدجوى و اللواء عصمت الأشقر مساعدو الوزير اثناء الحملات
وقامت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء عصمت الأشقر مدير المرور، بتكثيف الحملات على الطرق برسائة اللواء عصمت الأشقر مدير الإدارة العامة للمرور بعمل الأسبوع المرورى تحت مسمى القيادة تحت تأثير المخدر يهدد سلامتك وسلامة الآخرين، كما تم تكثيف حملات الرادار ونشر سيارات الإغاثة المرورية وسيارات الدفع الرباعى والدراجات البخارية مع رصد مركبات التوك توك من الطرق.
انتشار قوات الامن اعلى المحاور
تفقد الحملات المرورية بالطرق
تمركز قوات الأمن لشن حملات
جانب من الحملات المرورية
حملات رادار لرصد السرعات الجنونية
حملات مرورية على الطرق
شن حملات مرورية على الطرق
ضبط سائقى توك توك مخالفين
ضبط سائقى مركبات توك توك
كشف مواد مخدرة للسائقين
مساعدو وزير الداخلية اثناء اجراء الحملات المرورية
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