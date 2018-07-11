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الأربعاء، 11 يوليه 2018 01:06 م
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صور.. حملات لرصد متعاطى المواد المخدرة وضبط التوك توك على الطرق السريعة

الأربعاء، 11 يوليه 2018 12:22 م
صور.. حملات لرصد متعاطى المواد المخدرة وضبط التوك توك على الطرق السريعة مساعدو وزير الداخلية للشرطة المتخصصة و المرور يشرفان على الحملات المرورية
كتب عبد الرحمن سيد
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شنت اﻹدارة العامة للمرور، حملات مكثفة على الطرق السريعة للحد من الحوادث ، تحت إشراف اللواء علاء الدجوى مساعد الوزير للشرطة المتخصصة للعمل على رصد المخالفات المرورية.
 
اللواء علاء الدجوى و اللواء عصمت الأشقر مساعدو الوزير اثناء الحملات
اللواء علاء الدجوى و اللواء عصمت الأشقر مساعدو الوزير اثناء الحملات
 
وقامت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء عصمت الأشقر مدير المرور، بتكثيف الحملات على الطرق برسائة اللواء عصمت الأشقر مدير الإدارة العامة للمرور بعمل الأسبوع المرورى تحت مسمى القيادة تحت تأثير المخدر يهدد سلامتك وسلامة الآخرين، كما تم تكثيف حملات الرادار ونشر سيارات الإغاثة المرورية وسيارات الدفع الرباعى والدراجات البخارية مع رصد مركبات التوك توك من الطرق.
 
انتشار قوات الامن اعلى المحاور
انتشار قوات الامن اعلى المحاور

تفقد الحملات المرورية بالطرق
تفقد الحملات المرورية بالطرق

تمركز قوات الأمن لشن حملات
تمركز قوات الأمن لشن حملات

جانب من الحملات المرورية
جانب من الحملات المرورية

حملات رادار لرصد السرعات الجنونية
حملات رادار لرصد السرعات الجنونية

حملات مرورية على الطرق
حملات مرورية على الطرق

شن حملات مرورية على الطرق
شن حملات مرورية على الطرق

ضبط سائقى توك توك مخالفين
ضبط سائقى توك توك مخالفين

ضبط سائقى مركبات توك توك
ضبط سائقى مركبات توك توك

كشف مواد مخدرة للسائقين
كشف مواد مخدرة للسائقين

مساعدو وزير الداخلية اثناء اجراء الحملات المرورية
مساعدو وزير الداخلية اثناء اجراء الحملات المرورية

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