صور.. المرور يضبط 19 ألف مخالفة تجاوز سرعات وانتظار خاطئ بالطرق السريعة

كتب عبد الرحمن سيد

شنت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء عصمت الأشقر مساعد الوزير للمرور، حملات مرورية على الطرق السريعة لرصد المخالفات ولإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، للحد من الحوادث التى تقع أعلى الطرق، تنفيذا لتعليمات اللواء علاء الدجوى مساعد الوزير للشرطة المتخصصة وبناء على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.



ضبط سائقى توك توك مخالفين

وتمكنت الحملات المرورية خلال الـ 24 ساعة من ضبط 823 مخالفة السير بدون تراخيص ورخص قيادة، 45 مخالفة دراجات بخارية،19077 مخالفات "سير عكس الاتجاه – تجاوز سرعات –عدم ارتداء حزام أمان– انتظار خاطئ"، 17 حالة تعاطى مواد مخدرة، 18حالة بلطجة على السائقين، 37 سيارة مخالفة لنظام الجمارك، 20 سيارة مبلغ بسرقتها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.



حملات رادار لرصد السرعات الجنونية



ضبط سائقى مركبات توك توك