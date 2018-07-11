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صور.. اشتباكات بين الشرطة البلجيكية ومحتجين على خسارة نصف نهائى المونديال

الأربعاء، 11 يوليه 2018 10:23 ص
صور.. اشتباكات بين الشرطة البلجيكية ومحتجين على خسارة نصف نهائى المونديال أحداث الشغب فى بلجيكا
كتب: أحمد علوى
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قالت قناة "بلجيك 24" البلجيكية، إن أعمال شغب شهدتها مدينة بروكسل فى أعقاب خسارة المنتخب البلجيكى أمام نظيره الفرنسى مساء أمس، فى نصف نهائى مونديال روسيا، مشيرة إلى أن أفراد الأمن تصدوا للمحتجين على الخسارة دون وقوع إصابات.

 

الشرطة البلجيكية
ناشطة تتعدى على الشرطة البلجيكية

 

وبحسب تقرير للقناة، قال رئيس شرطة منطقة غرب بروكسل، جاك جورتمان، إنه كان هناك مواجهة اندلعت حول منطقة سيمونيس فى العاصمة بروكسل، مشيرا إلى أنه بعد دقائق من انتهاء المباراة، تجمهر ما بين 100 و 150 من أصول أفريقية من المشاغبين إلى منطقتى سيمونيس وجايت، إلا أن القوات تمكنت من السيطرة على الموقف.

 

جانب من الاحداث فى بلجيكا

جانب من الأحداث فى بلجيكا

وخسر المنتخب البلجيكى فى مبارة أمس أمام فرنسا بهدف للاشئ، ليلاقى الفريق الملقب بالشياطين الحمر الخاسر من مباراة اليوم بين إنجلترا وكرواتيا، لتحديد المركز الثالث.

 
جانب من الاحداث
جانب من الأحداث

 

فرق مكافحة الشغب البلجيكية
فرق مكافحة الشغب البلجيكية

 


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الشرطة البلجيكية

كاس العالم

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