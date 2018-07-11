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الأربعاء، 11 يوليه 2018 07:34 ص
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صور.. ارتفاع حصيلة ضحايا الأمطار الغزيرة فى اليابان إلى 179 شخصا

الأربعاء، 11 يوليه 2018 07:00 ص
صور.. ارتفاع حصيلة ضحايا الأمطار الغزيرة فى اليابان إلى 179 شخصا أمطار اليابان
طوكيو (أ ف ب)
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ارتفعت الحصيلة المؤقتة للأمطار الغزيرة التى هطلت الأسبوع الماضى على غرب اليابان إلى 179 شخصا فى حين لا يزال هناك الكثير من المفقودين وآلاف المشردين، بحسب ما أعلنت السلطات الأربعاء.

وقال المتحدث باسم الحكومة إن عمليات البحث والانقاذ لا تزال مستمرة بعد الفيضانات والسيول والانهيارات الارضية التى تسببت بها الامطار الطوفانية وأدت لأخطر كارثة ناجمة عن سوء الاحوال الجوية فى الأرخبيل منذ اكثر من 30 عاما.

وصباح الأربعاء غادر رئيس الوزراء شينزو آبى العاصمة طوكيو متجها إلى أوكاياما، إحدى المناطق الأكثر تضررا بالكارثة، لكى يرى بأم عينه حجم المأساة التى اضطرته لإلغاء جولة خارجية كان يعتزم القيام بها هذا الأسبوع إلى أربع دول بينها بلجيكا وفرنسا.

ومن المقرر أن يستطلع آبى من الجو حجم الأضرار فى إقليم مابى وأن يلتقى على الأرض نازحين ومسؤولين محليين لمعرفة احتياجاتهم.

ولا يزال أكثر من 10 آلاف شخص فى ملاجئ موزعة فى عدد من أنحاء وسط الأرخبيل وغربه، بحلسب الإعلام المحلى.

الطرق فى اليابان
الطرق فى اليابان

 

جانب من الأمطار فى اليابان
جانب من الأمطار فى اليابان

 

أمطار اليابان
أمطار اليابان

 

أمطار اليابان تغرق الشوارع
أمطار اليابان تغرق الشوارع

 

انقلاب السيارات بسبب المياه
انقلاب السيارات بسبب المياه

 

مواطنو اليابان وسط الأمطار
مواطنو اليابان وسط الأمطار

 


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