video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 11 يوليه 2018 01:03 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

صور.. إنشاء جراجات للدراجات بالزمالك وصيانة تمثال أحمد ماهر بغرب القاهرة

الأربعاء، 11 يوليه 2018 12:24 م
صور.. إنشاء جراجات للدراجات بالزمالك وصيانة تمثال أحمد ماهر بغرب القاهرة اللواء هشام خشبة رئيس - حى غرب القاهرة
كتب سيد الخلفاوى
إضافة تعليق

أعلن اللواء هشام خشبة، رئيس حى غرب القاهرة، الانتهاء من صيانة تمثال أحمد باشا ماهر، القريب من كوبرى الجلاء، وتم تسجيل مراحل صيانة التمثال قبل وأثناء وبعد العمل، وذلك ضمن مراحل صيانة كوبرى الجلاء.

 

 

FB_IMG_1531301360214

 

 

وأكد رئيس حى غرب القاهرة، على وضع حواجز الدراجات للمنع من السرقة ضمن مشروع سكتك خضراء لزيادة التوسع لاستخدام المواطنين للدراجات، وذلك بالتنسيق مع جمعية الزمالك.

 

FB_IMG_1531301383040

 

وأضاف خشبة، أنه تم وضع خمسة نقاط بالزمالك كمرحلة أولى بأماكن "تقاطع شارع شجرة الدر مع 26 يوليو، وحسن صبرى مع 26 يوليو، وشارع محمد الثاقب مع إسماعيل محمد، واسفل كوبرى 15 مايو بالممشى على الكورنيش، وأسفل كوبرى 6 أكتوبر بالممشى على الكورنيش بشارع الجبلاية.

 

FB_IMG_1531301513087
FB_IMG_1531302159962
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ القاهرة يشدد على متابعة سير العمل فى مشروع هدم مدابغ مصر القديمة

محافظة القاهرة تعلن السيطرة على حريق عقار كلوت بك بالقاهرة دون خسائر بشرية

محافظة القاهرة تشكل لجنة هندسية لتحديد آثار حريق عقار بشارع كلوت بيك

القاهرة

تمثال احمد ماهر

الجلاء

اخبار القاهرة

غرب القاهرة




لا تفوتك
التعليم: 74% نسبة النجاح العامة فى نتيجة الثانوية العامة

التعليم: 74% نسبة النجاح العامة فى نتيجة الثانوية العامة

بالأرقام.. 55% نسب تنفيذ المرحلة الثالثة لـ"دار مصر".. و"العبور" فى المقدمة

بالأرقام.. 55% نسب تنفيذ المرحلة الثالثة لـ"دار مصر".. و"العبور" فى المقدمة

كيف تكشف الداخلية غموض مقتل أطفال الهرم؟.. بلاغات الحرائق تحدد مكان ارتكاب الجريمة.. الـ"dna" يحدد درجة القرابة بين الضحايا.. وخبراء: الجناة 3 أشخاص نقلوا الجثث بسيارة من عقار لمسرح جريمة مفتوح

كيف تكشف الداخلية غموض مقتل أطفال الهرم؟.. بلاغات الحرائق تحدد مكان ارتكاب الجريمة.. الـ"dna" يحدد درجة القرابة بين الضحايا.. وخبراء: الجناة 3 أشخاص نقلوا الجثث بسيارة من عقار لمسرح جريمة مفتوح

"التعليم العالى" لطلاب الثانوية: "لا تتكاسلوا عن التقدم لاختبارات القدرات لأنها لن تفتح مرة أخرى".. وتؤكد: لطلاب الدور الثانى الحق فى أداء امتحانات القدرات.. وتكشف: بدء التقدم للمسابقة الموحدة 15 يوليو

"التعليم العالى" لطلاب الثانوية: "لا تتكاسلوا عن التقدم لاختبارات القدرات لأنها لن تفتح مرة أخرى".. وتؤكد: لطلاب الدور الثانى الحق فى أداء امتحانات القدرات.. وتكشف: بدء التقدم للمسابقة الموحدة 15 يوليو

ماذا حقق كريستيانو رونالدو مع ريال مدريد فى 3296 يوما

ماذا حقق كريستيانو رونالدو مع ريال مدريد فى 3296 يوما

"اللى ملوش خير فى كلبه".. 1000 دولار سعر حفلة عيد ميلاد الكلب فى أستراليا

"اللى ملوش خير فى كلبه".. 1000 دولار سعر حفلة عيد ميلاد الكلب فى أستراليا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة