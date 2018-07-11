صور.. إنشاء جراجات للدراجات بالزمالك وصيانة تمثال أحمد ماهر بغرب القاهرة

كتب سيد الخلفاوى

أعلن اللواء هشام خشبة، رئيس حى غرب القاهرة، الانتهاء من صيانة تمثال أحمد باشا ماهر، القريب من كوبرى الجلاء، وتم تسجيل مراحل صيانة التمثال قبل وأثناء وبعد العمل، وذلك ضمن مراحل صيانة كوبرى الجلاء.

وأكد رئيس حى غرب القاهرة، على وضع حواجز الدراجات للمنع من السرقة ضمن مشروع سكتك خضراء لزيادة التوسع لاستخدام المواطنين للدراجات، وذلك بالتنسيق مع جمعية الزمالك.