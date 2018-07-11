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الأربعاء، 11 يوليه 2018 02:48 ص
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صور.. إصابة 27 مشجعا لكرة القدم فى تدافع بسبب الألعاب النارية بفرنسا

الأربعاء، 11 يوليه 2018 02:02 ص
صور.. إصابة 27 مشجعا لكرة القدم فى تدافع بسبب الألعاب النارية بفرنسا مشجعو فرنسا
نيس (رويترز)
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قال مسؤول محلى إن 27 مشجعا لكرة القدم أصيبوا فى تدافع وقع فى مدينة نيس الفرنسية أمس الثلاثاء، بعدما أشعل محتفلون ألعابا نارية قبل لحظات من إطلاق صفارة نهاية مباراة قبل النهائى فى بطولة كأس العالم لكرة القدم التى فازت فيها بلادهم على بلجيكا.

وسلط الحادث الضوء على التوتر الذى لا يزال يخيم على المدينة الواقعة على ساحل الريفيرا بعد عامين من هجوم شنه متشدد إسلامى بشاحنة دهس خلاله حشدا كان يحتفل باليوم الوطنى مما أسفر عن مقتل 86 شخصا.

وقال جان جابرييل ديلاكروا المسؤول بمجلس المدينة "حدث تدافع بعد إشعال الألعاب النارية" مضيفا أن 27 شخصا أصيبوا.

وذكر أن معظم الإصابات كانت جروحا وكدمات نجمت عن السقوط على الأرض.

وأظهرت صور نشرتها وسائل إعلام محلية مارة مذعورين يقفون حول طاولات ومقاعد مقلوبة وشظايا زجاج متناثرة على الأرض. ولم يتسن لرويترز التحقق من الصور.

مشجعو فرنسا
مشجعو فرنسا

 

جانب من احتفالات مشجعو فرنسا
جانب من احتفالات مشجعو فرنسا

 

احتفالات المشجعين الفرنسيين
احتفالات المشجعين الفرنسيين

 

جانب من الاحتفالات
جانب من الاحتفالات

 

الألعاب النارية خلال الاحتفالات
الألعاب النارية خلال الاحتفالات

 

جانب من الألعاب النارية خلال الاحتفالات
جانب من الألعاب النارية خلال الاحتفالات

 

مشجعيين فرنسيين يحتفلون بصعود منتخب بلادهم
مشجعيين فرنسيين يحتفلون بصعود منتخب بلادهم

 

جانب من الاحتفالات للجمهور الفرنسى
جانب من الاحتفالات للجمهور الفرنسى

 

الفرنسيون يحتفلون بالصعود
الفرنسيون يحتفلون بالصعود

 

جانب من الاحتفالات بالصعود
جانب من الاحتفالات بالصعود

 

احتفالات صعود المنتخب الفرنسى
احتفالات صعود المنتخب الفرنسى

 


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