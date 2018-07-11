صور.. إجلاء 8 آلاف شخص وإغلاق مدارس ومصانع بسبب إعصار ماريا شرقى الصين

بكين(أ ش أ) - تصوير أ ف ب

أعلنت السلطات المحلية فى مقاطعة "فوجيان" جنوب شرقى الصين إجلاء أكثر من 8 آلاف شخص، وإغلاق المدارس والمصانع فى المناطق الساحلية مع وصول إعصار "ماريا" إلى اليابسة صباح اليوم الأربعاء.

وأشارت السلطات المحلية إلى أن العواصف العاتية المصاحبة للإعصار اقتلعت العديد من الأشجار، وحطمت قوارب صيد، وتسببت فى مخاطر على الطرقات، لافتة إلى أن أكثر من ستة آلاف شخص على أهبة الاستعداد لمهمات الإنقاذ أو لإصلاح الأضرار المحتملة الناجمة عن الإعصار.

وذكرت سلطات الشؤون البحرية المحلية بمقاطعة "فوجيان" أن خدمة العبارات بين مدينة "زيامن" الساحلية فى "فوجيان" وبين "كينمين" فى تايوان توقفت، حيث عادت أكثر من 850 سفينة إلى ميناء "زيامن"، فيما عطلت العواصف والأمطار الغزيرة حركة القطارات هناك.

وكانت السلطات فى مقاطعة "فوجيان" الساحلية أعلنت قبل يومين حالة الطوارئ؛ استعدادًا لمواجهة إعصار "ماريا" الذى يعد الثامن الذى يضرب المنطقة هذا العام، فيما أمرت السلطات المحلية بإغلاق جميع المنتجعات السياحية الساحلية، وعودة جميع قوارب الصيد إلى المرفأ، وعدم ذهاب العاملين إلى المزارع السمكية البحرية اعتبارًا من مساء أمس الثلاثاء.



ارتفاع فى مستوى الأمواج



ارتفاع منسوب المياه فى الشوارع



ارتفاع منسوب المياه



ارتفاع هائل فى منسوب المياه



إعصار ماريا



جانب من الإعصار