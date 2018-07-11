صور.. أمطار غزيرة تضرب مومباى الهندية لليوم الرابع وتوقف حركة الطيران والقطارات

مومباى (رويترز)

غمرت أمطار موسمية غزيرة عدة مناطق منخفضة فى مومباى العاصمة المالية للهند أمس الثلاثاء، مما تسبب فى تعطل القطارات التى يستخدمها ملايين الركاب يوميا وتأخير الرحلات الجوية.

وأعلنت المدارس والجامعات فى بعض المناطق من المدينة توقف الدراسة لكن المكاتب الحكومية والبورصة والبنوك ظلت مفتوحة فى الوقت الذى هطلت فيه الأمطار على مومباى لليوم الرابع على التوالى.

ويتوقع مسؤولو الأرصاد الجوية هطول أمطار موسمية غزيرة على المدينة والمناطق المحيطة بها خلال اليومين المقبلين وحثوا السكان على التزام منازلهم.

وأعلن متحدث باسم مطار مومباى الدولى توقف الرحلات الجوية من المطار وإليه. ومطار مومباى ثانى أكثر المطارات ازدحاما فى الهند.

وقال مسؤولو السكك الحديدية إن المياه غمرت خطوط السكك الحديدية مما أجبر السلطات على إلغاء أكثر من 12 رحلة من رحلات المسافات الطويلة فى حين تضررت أيضا قطارات الضواحى التى تمثل شريانا حيويا لسكان المدينة البالغ عددهم 18 مليون شخص.

وتقطعت السبل بالمسافرين فى محطات السكك الحديدية واضطر آخرون للذهاب إلى منازلهم سيرا على الأقدام وسط خطوط السكك الحديدية التى غمرتها المياه ووصل ارتفاعها إلى مستوى الخصر.

وأدت فيضانات فى عام 2005 إلى مقتل أكثر من 500 شخص فى المدينة.



أمطار الهند



جانب من الأمطار فى الهند



غرق مواطنين فى الأمطار الهندية



جانب من غرق المواطنين فى الأمطار



مواطن يحمل الشمسية خلال الأمطار



غرق بعض المواطنين فى الأمطار



غرق سيارات فى الأمطار



جانب من غرق السيارات



مواطنين يغرقون فى الأمطار



غرق مواطنين هنود فى الأمطار