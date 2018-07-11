video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 11 يوليه 2018 04:10 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

صور.. أمطار غزيرة تضرب مومباى الهندية لليوم الرابع وتوقف حركة الطيران والقطارات

الأربعاء، 11 يوليه 2018 02:12 ص
صور.. أمطار غزيرة تضرب مومباى الهندية لليوم الرابع وتوقف حركة الطيران والقطارات أمطار الهند
مومباى (رويترز)
إضافة تعليق

غمرت أمطار موسمية غزيرة عدة مناطق منخفضة فى مومباى العاصمة المالية للهند أمس الثلاثاء، مما تسبب فى تعطل القطارات التى يستخدمها ملايين الركاب يوميا وتأخير الرحلات الجوية.

وأعلنت المدارس والجامعات فى بعض المناطق من المدينة توقف الدراسة لكن المكاتب الحكومية والبورصة والبنوك ظلت مفتوحة فى الوقت الذى هطلت فيه الأمطار على مومباى لليوم الرابع على التوالى.

ويتوقع مسؤولو الأرصاد الجوية هطول أمطار موسمية غزيرة على المدينة والمناطق المحيطة بها خلال اليومين المقبلين وحثوا السكان على التزام منازلهم.

وأعلن متحدث باسم مطار مومباى الدولى توقف الرحلات الجوية من المطار وإليه. ومطار مومباى ثانى أكثر المطارات ازدحاما فى الهند.

وقال مسؤولو السكك الحديدية إن المياه غمرت خطوط السكك الحديدية مما أجبر السلطات على إلغاء أكثر من 12 رحلة من رحلات المسافات الطويلة فى حين تضررت أيضا قطارات الضواحى التى تمثل شريانا حيويا لسكان المدينة البالغ عددهم 18 مليون شخص.

وتقطعت السبل بالمسافرين فى محطات السكك الحديدية واضطر آخرون للذهاب إلى منازلهم سيرا على الأقدام وسط خطوط السكك الحديدية التى غمرتها المياه ووصل ارتفاعها إلى مستوى الخصر.

وأدت فيضانات فى عام 2005 إلى مقتل أكثر من 500 شخص فى المدينة.

أمطار الهند
أمطار الهند

 

جانب من الأمطار فى الهند
جانب من الأمطار فى الهند

 

غرق مواطنين فى الأمطار الهندية
غرق مواطنين فى الأمطار الهندية

 

جانب من غرق المواطنين فى الأمطار
جانب من غرق المواطنين فى الأمطار

 

مواطن يحمل الشمسية خلال الأمطار
مواطن يحمل الشمسية خلال الأمطار

 

غرق بعض المواطنين فى الأمطار
غرق بعض المواطنين فى الأمطار

 

غرق سيارات فى الأمطار
غرق سيارات فى الأمطار

 

جانب من غرق السيارات
جانب من غرق السيارات

 

مواطنين يغرقون فى الأمطار
مواطنين يغرقون فى الأمطار

 

غرق مواطنين هنود فى الأمطار
غرق مواطنين هنود فى الأمطار

 

أطفال يغرقون فى الأمطار
أطفال يغرقون فى الأمطار

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. فوضى فى الهند بسبب الأمطار الغزيرة

الهند

اخبار الهند

اخبار العالم

اخبار العالم اليوم

مومباى

امطار الهند




لا تفوتك
فرنسا تواجه بلجيكا فى صدام المواهب بنصف نهائى كأس العالم

فرنسا تواجه بلجيكا فى صدام المواهب بنصف نهائى كأس العالم

النيابة تحقق فى العثور على 3 جثث لأطفال مذبوحين بجوار فيلا مهجورة بالهرم

النيابة تحقق فى العثور على 3 جثث لأطفال مذبوحين بجوار فيلا مهجورة بالهرم

صور.. سيناويات يبدأن تطوير منتجات البلح بدعم من وزارتى التعاون الدولى والتضامن.. المشرف على المشروع: دورنا تدريب السيدات ليعملن من بيوتهن والمادة الخام متوافرة.. الفتيات: تدربنا على صور مختلفة لتجهيز التمر

صور.. سيناويات يبدأن تطوير منتجات البلح بدعم من وزارتى التعاون الدولى والتضامن.. المشرف على المشروع: دورنا تدريب السيدات ليعملن من بيوتهن والمادة الخام متوافرة.. الفتيات: تدربنا على صور مختلفة لتجهيز التمر

مدابغ سور مجرى العيون تنتقل الروبيكى لتصل للعالمية.. استمرار هدم المدابغ والتخلص من الطرق التقليدية فى الصناعة يضعها على خريطة التصدير.. ومحافظة القاهرة: نزع ملكية الأراضى التى لم يتقدم أصحابها للتسوية

مدابغ سور مجرى العيون تنتقل الروبيكى لتصل للعالمية.. استمرار هدم المدابغ والتخلص من الطرق التقليدية فى الصناعة يضعها على خريطة التصدير.. ومحافظة القاهرة: نزع ملكية الأراضى التى لم يتقدم أصحابها للتسوية

"الصحة" توفر أول طعم بالحقن ضد شلل الأطفال بالوحدات الصحية يوم 22 يوليو

"الصحة" توفر أول طعم بالحقن ضد شلل الأطفال بالوحدات الصحية يوم 22 يوليو

أكلة لها تاريخ.. وجبة "بنت سلطح بابا".. الكريب سوزيت بنكهة إشاعة حب

أكلة لها تاريخ.. وجبة "بنت سلطح بابا".. الكريب سوزيت بنكهة إشاعة حب

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة