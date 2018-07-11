صور.. أثار كارثية لفيضانات اليابان ورئيس الوزراء يزور ملاجئ المتضررين

كتب محمد جمال - تصوير أ ف ب ورويترز

قام رئيس الوزراء اليابانى شينزو آبى، اليوم الأربعاء بزيارة الملاجئ الأمنة لمتضررى الفيضانات فى أوكاياما، إحدى المناطق الأكثر تضررا بالكارثة، لكى يرى بأم عينه حجم المأساة التى اضطرته لإلغاء جولة خارجية كان يعتزم القيام بها هذا الأسبوع إلى أربع دول بينها بلجيكا وفرنسا.

وقام آبى بمواساة المتضررين من الأثار الكارثية التى سببتها الأمطار الغزيرة على بيوتهم وممتلكاتهم، كما استطلع آبى حجم الأضرار فى إقليم مابى والتقى على الأرض نازحين ومسؤولين محليين لمعرفة احتياجاتهم.

وارتفعت الحصيلة المؤقتة للأمطار الغزيرة التى هطلت الأسبوع الماضى على غرب اليابان إلى 179 شخصا فى حين لا يزال هناك الكثير من المفقودين وآلاف المشردين، بحسب ما أعلنت السلطات الأربعاء.

وقال المتحدث باسم الحكومة إن عمليات البحث والانقاذ لا تزال مستمرة بعد الفيضانات والسيول والانهيارات الارضية التى تسببت بها الامطار الطوفانية وأدت لأخطر كارثة ناجمة عن سوء الاحوال الجوية فى الأرخبيل منذ اكثر من 30 عاما.

ولا يزال أكثر من 10 آلاف شخص فى ملاجئ موزعة فى عدد من أنحاء وسط الأرخبيل وغربه، بحسب الإعلام المحلى.



آبى يواسى المتضريين من أثار الفيضانات