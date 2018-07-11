صندوق تحيا مصر: تخصيص 30 مليون جنيه لفك كرب 960 غارم وغارمة

كتب مدحت وهبة

عقدت اللجنة التنفيذية لصندوق تحيا مصر، اجتماعا مشروع مكافحة وعلاج فيروس سى، حيث تم إجراء مسح لنحو 373.450 الف شخص على مستوى الجمهورية خلال الفترة من 1 ابريل وحتى 30 يونيو 2018.



بحضور الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى ورئيس اللجنة التنفيذية للصندوق، واللواء محمد أمين ابراهيم، أمين صندوق تحيا مصر والدكتور على جمعة، والمهندس محمد الامين، عضوا اللجنة التنفيذية للصندوق، وابراهيم كرم، المدير التنفيذى للصندوق، وتامر عبد الفتاح، المدير المالى والإدارى للصندوق، وريهام أبو اسماعيل، مقرر مجلس أمناء صندوق تحيا مصر.





ووجهت الدكتورة سحر نصر، بضرورة دعم الرعاية الصحية بالتعاون مع وزارة الصحة واستكمال برنامج القضاء علي فيروس 2020 تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.



وقال تامر عبد الفتاح، المدير المالى والإدارى للصندوق، أنه طبقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالعمل على فك كرب الغارمين والغارمات بالسجون، تم تخصيص 30 مليون جنيه من الصندوق ، لفك كرب 960 غارما وغارمة، بعد دراسة حالتهم.





وأوضح تامر عبد الفتاح أنه تم الانتهاء من تنفيذ 121 عقارا من إجمالى 123 عقارا ضمن مشروع تطوير منطقة العسال بحي شبرا بإجمالي 875 وحدة سكنية، لخدمة 3874 مستفيدا، ومن المقرر الانتهاء من كافة الأعمال نهاية الشهر الجارى، وبالنسبة لتطوير القرى الأكثر احتياجا، بلغت نسبة تنفيذ أعمال المرحلة الرابعة 100% وتم الانتهاء من تنفيذ 7264 منزلا فى 232 قرية أكثر احتياجا فى15 محافظة بتكلفة بلغت 200 مليون جنيه.



وذكر أنه تم توزيع 66 سيارة نقل مبرد حمولة 1.5 طن، وسيتم توزيع 111 سيارة نقل عادى و4 سيارات نقل مبرد خلال الفترة المقبلة، كما تم صرف مبلغ 113 مليون جنيه من إجمالى 250 مليون جنيه فى مشروع المرأة المعيلة لعدد 7386 مستفيدة.





فيما عرض ابراهيم كرم، المدير التنفيذى لصندوق تحيا مصر، تطورات مشروع وحدات الطعام المتنقلة، والذى سيتم تنفيذه من خلال شركة تحيا مصر القابضة للاستثمار فى 120 منطقة على مستوى أنحاء الجمهورية.



