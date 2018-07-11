س و ج.. ما هى عقوبات بريطانيا على فيس بوك بعد فشله فى حماية البيانات ؟

كتب محمد جمال

اخفاق وراءه اخفاق وفشل يعقبه فشل، تلك عنوان المرحلة التى يمر بها موقع التواصل الاجتماعى الشهير " فيس بوك" فمع كثرة الأخطاء والسقطات التى يقع بها فيس بوك فما بين التسريب وعدم الحماية لبيانات المستخدمين يواجه عملاق الشبكات الاجتماعية أكبر غرامة فى تاريخه فى بريطانيا.

وذلك بعدما أعلنت إليزابيث دنهام مفوضة تنظيم المعلومات فى بريطانيا اليوم الأربعاء، فرض غرامة على شركة فيسبوك بسبب انتهاكات لقانون حماية البيانات فى الوقت الذى يحقق فيه مكتبها فى كيفية حصول شركة كمبردج أناليتيكا للاستشارات على بيانات ملايين المستخدمين بطريقة غير سليمة، وواجه مارك زوكربرج الرئيس التنفيذى لفيسبوك استجوابا من قبل مشرعين أمريكيين ومشرعين من الاتحاد الأوروبى حول كيفية حصول كمبردج أناليتيكا على بيانات 87 مليونا من مستخدمى فيسبوك بطريقة غير سليمة من خلال باحث.

وفى "س وج".. يقدم لكم اليوم السابع أبرز تفاصيل فرض غرامة على فيس بوك...

س: ما هى الغرامة التى أعلنت بريطانيا فرضها على موقع فيس بوك ؟

غرامة قدرها نصف مليون جنيه استرلينى

س: لماذا فرضت بريطانيا تلك الغرامة ؟

لفشل فيس بوك فى حماية بيانات المستخدمين على الإنترنت فى فضيحة كامبريدج أناليتيكا.

س: ماذا تمثل تلك العقوبة؟

تمثل تلك العقوبة أول رسوم عبر العالم تفرض ضد شركة التكنولوجيا العملاقة لدورها فى الإساءة المزعومة .

س: ماذا قالت مفوضة تنظيم المعلومات فى بريطانيا عن الأزمة ؟

قالت مفوضة تنظيم المعلومات فى بريطانيا، إليزابيث دنهام، إن فيس بوك خرقت قواعد حماية البيانات فى البلاد من خلال إتاحة معلومات المستخدمين.

س: ماذا تعرف عن أزمة فيس بوك مع كامبريدج أناليتيكا ؟

قام فيس بوك بتسريب بيانات المستخدمين إلى تطبيق تابع لجهة خارجية مرتبط بـ كامبريدج أناليتيكا ( شركة تحليلات البيانات ) .. كما لم يكن فيسبوك شفافًا حول كيفية استخدام هذه الشركات لتلك المعلومات الرقمية، خاصة فيما يتعلق بالحملات السياسية.

س: ماحجم هذه العقوبة على فيس بوك؟

تعد تلك العقوبة أكبر عقوبة مالية تفرضها الجهة التنظيمية، وهى بذلك " ترسل إشارة واضحة بأنى أعتبرها قضية مهمة إذا نظرت إلى تأثير خرق البيانات".

س: كم تبلغ أرباح فيس بوك فى الأشهر الثلاثة الأولى من 2018؟

بلغت أرباح فيس بوك 5.9 مليار دولار فى الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2018.