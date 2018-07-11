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سيدة فى دعوى خلع بالمنوفية: "زوجى بخيل وأهم حاجة عنده ينام وخلاص"

الأربعاء، 11 يوليه 2018 07:00 ص
سيدة فى دعوى خلع بالمنوفية: "زوجى بخيل وأهم حاجة عنده ينام وخلاص" محكمة الأسرة - أرشيفية
المنوفية - محمد فتحى
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وقفت "م.ب."، البالغة من العمر 37 عامًا والمقيمة بإحدى قرى مركز منوف بمحافظة المنوفية أمام محكمة الأسرة بمنوف، وأقامت دعوى خلع ضد زوجها "ن.ع.ا" البالغ من العمر 48 عاما، بسبب عدم قدرته على المصاريف العائلية وبخله الشديد، وحبه لنفسه فقط وتركها وأبناءها دون طعام أو شراب.

 

وأضافت الزوجة، خلال الدعوى، أنه كان دائم الإساءة بالقول والفعل، وطردها أكثر من مرة من منزل الزوجية، وتابعت أنهما متزوجين منذ 15 عامًا وأنه كان يعمل فى القاهرة "سمسار" ولديهما ولد وبنت، ولكنه فجأة وبدون مقدمات ترك العمل ولجأ فى المنزل بدون أى أسباب.

 

وأكدت الزوجة، خلال الدعوى، أنها طلبت منه الطلاق أكثر من مرة ولكنه رفض ذلك، وفى سبيل هذا تنازلت عن جميع حقوقى الشرعية، وخشية ألا تقيم حق من حقوق الشرعية.

 

وأضافت قائلة: "سبب طلبى منه الطلاق أكثر من مرة لأنه بخيل وبميصرفش على البيت وكل حياته عايز يقضيها نوم وخلاص، والشغل ده عمر ما فكر فيه أبدًا وكل ما أكلمه يقولى أهى ماشية وخلاص ده ربك هو اللى سترها معانا متخفيش".

 

ومن جانبه، أكد أحمد عمر محامى الزوجة، أن موكلتى أبدت تنازلها عن جميع حقوقها المالية والشرعية، واستعدادها بأن ترد عليه مقدم الصداق الذى أعطاه لها والتنازل عن كافة مستحقاتها طبقًا للقانون بعد تدخل حكماء القرية لمحاولة الصلح بين الطرفين أكثر من مرة، ولكنها باءت جميعها بالفشل.


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