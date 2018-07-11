سقوط مقاتلة تدريب إيرانية من طراز "F4" وإصابة قائديها

كتبت إسراء أحمد فؤاد

سقطت طائرة تدريب مقاتلة نفاثة من طراز "F4" تابعة لقاعدة "كنارك" الجوية للجيش الإيرانى، صباح اليوم الأربعاء، فى المنطقة العامة لمدينة جابهار بمحافظة سيستان وبلوجستان فى جنوب شرق البلاد.

وبحسب وكالة فارس الإيرانية، قال مدير مركز الإسعاف الطبى بجامعة العلوم الطبية فى مدينة ايرانشهر محمد رضا ناصح أصيب خلال الحادث قائدا الطائرة المقاتلة.

وأضاف أن فرق الإسعاف توجهت على الفور إلى مكان الحادث وتم نقل الطيارين إلى مستشفى الإمام علي بطائرة مروحية وأن حالتهما الصحية مستقرة.

وقال إن قائدى الطائرة كانا قد هبطا بالمظلة حين وقوع الحادث وأصيبا ببعض الكسور.