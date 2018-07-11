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سفير أمريكا فى لندن: لست متأكدا أن ترامب سيقابل بوريس جونسون فى بريطانيا

الأربعاء، 11 يوليه 2018 10:14 ص
سفير أمريكا فى لندن: لست متأكدا أن ترامب سيقابل بوريس جونسون فى بريطانيا بوريس جونسون
رويترز
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قال السفير الأمريكى فى لندن، اليوم الأربعاء، إنه ليس متأكدا أن كان الرئيس دونالد ترامب سيلتقي بوزير الخارجية البريطانى السابق بوريس جونسون خلال زيارته المرتقبة لبريطانيا.

كان ترامب قد قال أمس الثلاثاء إن زيارته تأتي فى فترة من "الاضطرابات" في بريطانيا لكنه أضاف أنه قد يتحدث خلال زيارته التى تبدأ غدا الخميس إلى جونسون الذى استقال من حكومة رئيسة الوزراء تيريزا ماى فى خطوة فاقمت أزمة داخل الحكومة.

وردا على سؤال عما إذا كان ترامب سيقابل جونسون قال السفير الأمريكى وودي جونسون لراديو هيئة الإذاعة البريطانية (بى.بى.سى) "هل سيفسح (ترامب) مجالا لهذا؟ لست متأكدا. إنه غير مدرج على جدول الأعمال لكن الرئيس يضع جدول أعماله بنفسه".

وأضاف "سنجعل كل شئ ممكنا. إذا أراد الرئيس فعل شئ فسيجعل هذا ممكنا. وكما تعلمون بوريس جونسون صديق للرئيس وكان صديقا له خلال انتخابات الرئاسة لذا أعتقد أن علاقته به دافئة ووطيدة".

 


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