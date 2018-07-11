رئيس مباحث القاهرة الجديدة عن خطف طفل الشروق:المتهمون استهدفوا أبناء الأغنياء

كتب ــ أحمد حسنى

استمعت نيابة القاهرة الجديدة برئاسة المستشار محمد سلامة، لرئيس مباحث قطاع القاهرة الجديدة مجرى التحريات، ومفتش فرقة الشروق لسرايا النيابة، فى القبض على المتهمين بخطف الطفل هشام سامى من أمام منزله بمدينة الشروق.

وأكد رئيس المباحث، أن التحريات السرية التى أجرتها قوات الأمن، أكدت قيام المتهمين الـ8 بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى خطف الأطفال وطلب الفدية، موضحاً أن التشكيل يستهدف المناطق الراقية وأبناء الأسر ذوى الدخل المرتفع للحصول على أكبر مبلغ ممكن كفدية لتحرير الطفل.

وأشار رئيس مباحث القاهرة الجديدة، إلى أن المتهمين خططوا جيدا لخطف الطفل هشام سامى، لطلب فدية كبيرة من أجل إطلاق سراحه.

كانت النيابة قد قررت تسليم مبلغ الفدية للجد بعد إجراء التحريات، وإرسال السلاح والذخيرة المضبوطة للمعمل الجنائى لإعداد التقرير الخاص بها، وكانت نيابة القاهرة الجديدة برئاسة المستشار محمد سلامة، قد أمرت بحبس 8 متهمين بخطف طفل الشروق 4 أيام على ذمة التحقيق.