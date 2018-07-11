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حملة أمنية لضبط حائزى الأسلحة النارية والمواد المخدرة بالجيزة

الأربعاء، 11 يوليه 2018 10:36 ص
حملة أمنية لضبط حائزى الأسلحة النارية والمواد المخدرة بالجيزة أسلحة -أرشيفية
كتب ــ بهجت أبو ضيف
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شنت مديرية أمن الجيزة حملة أمنية استهدفت عدة بؤر إجرامية بأنحاء المحافظة، وتمكن رجال المباحث خلال الحملة من ضبط 59 قضية مخدرات وسلاح ناري غير مرخص.

واستهدفت الحملة عدة مناطق  بقطاعي جنوب وشمال المحافظة، والمنطقة الأثرية بالهرم، حيث تم تنفيذ 430 حكما قضائيا، وضبط 52 قضية تموينية متنوعة، احتوت على ضبط كميات من اللحوم والدواجن مجهولة المصدر، وإغلاق عدد من المنشآت غير المرخصة، بالإضافة إلى ضبط أسطوانات غاز مدعمة بحوزة عدد من البائعين والتجار قبل بيعها بالسوق السوداء، كما تم ضبط عدد من الباعة الجائلين والخيالة والجمالة لمخالفتهم شروط العمل بالمنطقة الأثرية بالهرم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين، وتولت النيابات المختصة التحقيق.


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